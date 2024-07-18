المؤسسة الوطنية للنفط: انتعاش معدلات إنتاج النفط

سجل معدل إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 1.273 برميل يوميًا، بحسبِ ما أكدتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرة المؤسسة الوطنية للنفط -الدوّرية- بلغ حجم إنتاج المكثفات 49.006 برميل يوميًا، في حين بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 220.638 برميل مكافئ، ليصبح إجمالي الإنتاج كاملاً 1.543.281 مليون برميل مكافئ، وفقَ نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، منتهية الولاية مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف؛ آخر مستجدات قطاع النفط ومستويات الإنتاج.

بدوره قدم الصادق للدبيبة، إحاطةً حول خطة وزارة النفط والغاز في زيادة معدلات الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهةٍ أخرى… حققتْ ليبيا إيرادات نفطية قدرها 37 مليار دينار أي ما يُعادل 7.61 مليار دولار؛ وذلك عن النصف الأول من العام الحاليّ، وفقَ ما كشفه مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزي؛ أوضحَ أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية من يناير وحتى يونيو المُنصرم، سجلت ما قيمتهُ 37 مليار دينار، إضافة إلى 7.1 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية.

وأفاد المركزي بأن إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي سجلت قرابة 33 مليون دينار، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.