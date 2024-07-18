اللواء صدام حفتر يبحث مع الأفريكوم آليات مكافحة الإرهاب

بحثَ اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية مع الفريق جون بيرنان، نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»؛ آلياتِ تعزيز التعاون المشترك بين الجيش الوطني والولايات المتحدة.

وتضمنتْ مباحثات اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، وبحضور جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا وقائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا؛ خطط التعاون بين الجيش الوطني وأمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة الجيش الليبي في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير شرعية، بحسبِ ما نشرته شعبة الإعلام الحربي.

صدام حفتر يناقش تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود

وفي لقاءٍ منفصل.. بحثَ اللواء ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر مع الملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا العقيد مات كيتيرر، آليات تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، بالإضافة إلى آليات فتحِ آفاق التعاون العسكري بين البلدين.

من جهتها أوضحتْ السفارة البريطانية في منشور عبر منصة فيسبوك أن لقاء الملحق العسكري مع اللواء صدام خليفة حفتر يعتبر فرصة مشتركة للنقاش حول مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري ما بين المنطقتين الشرقية والغربية، بحسب التدوينة.