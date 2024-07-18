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الطرابلسي يبحث التعاون الأمني مع روسيا وألمانيا

الطرابلسي يقعد 3 لقاءات منفصلة للتباحث حول ملف الهجرة

18 يوليو، 2024 9:49 م
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الطرابلسي
الطرابلسي

أخبار ليبيا 24

بحثَ عماد الطرابلسي  وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع أيدار أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما ناقشتْ مباحثات الطرابلسي مع السفير الروسي؛ آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وروسيا، بالإضافة إلى الاطلاع على خطوات وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن واستعداداتها لتأمين الانتخابات القادمة.

وفي لقاءٍ منفصل، ناقش الطرابلسي، مع وزير الدولة لشؤون السنغاليين بالخارج؛ آليات تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والحكومة السنغالية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن متابعة أوضاع الجالية السنغالية المتواجدة في ليبيا، بحسبِ ما نقلته وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.

وفي لقاءٍ ثالث… بحثّ الطرابلسي مع السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف؛ إمكانية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى مناقشة عدة مواضيع أمنية أخرى تهم البلدين، بحسب وزارة الداخلية.

 

وفي سياقٍ منفصل… استعرضَ عماد الطرابلسي  وزير الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات؛ استعدادات الوزارة لتأمين انتخابات المجالس البلدية.

الطرابلسي وخلال لقائه السايح في طرابلس، ناقشَ معه آليات تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العُليا للانتخابات؛ لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية.

كما تابع الطرفان الأوضاع الأمنية وترتيبات وزارة الداخلية لتأمين صناديق الاقتراع والتنسيق مع المفوضية واللجان بكافة البلديات، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

18 يوليو، 2024 9:49 م
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