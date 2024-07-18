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الدولار يواصل صعوده ليصل إلى 6.94 دينار

ارتفاع مستمر للأسعار الأجنبية

18 يوليو، 2024 10:55 ص
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الدينار- الدولار
الدينار- الدولار

أخبار ليبيا 24

واصل سعر الدولار صعوده في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، ليصل إلى 6.94 دينار بعد أن كان 6.92 دينار، وسط غلاء معيشي وارتفاع كبير في الأسعار بالأسواق الليبية.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ليوم الأمس،  صعوده إلى 7.44 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.78 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

وثبت سعر صرف الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي في السوق الموازية بسعر 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 395 دينار،بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 بـ454 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

تراجع متوسط سعر صرف العملة الأميركية في السوق الرسمية اليوم الخميس إلى 4.82 دينار مقابل 4.83 دينار أمس.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.27 دينار مقابل 6.23 دينار أمس، وفق الأسعار المعلنة من قِبل مصرف ليبيا المركزي.

في حين جاءت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية مستقرة، ، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بلغ سعرها  0.14 دينار.

الوسوم
18 يوليو، 2024 10:55 ص
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