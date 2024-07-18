الدبيبة يناقش أسباب انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المناطق

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، أسباب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في عددٍ من المناطق.

كما بحثَ الدبيبة مع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، ورئيس الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقي، آلياتِ تنظيم إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

بدوره قدمَ مدير إدارة الإنتاج إحاطةً حول «إنتاجية المحطات العاملة والتي تصل إلى 8200 ميجاوات، مؤكدًا أنّ هذا الانتاج كافي لتشغيل الشبكة بشكلها طبيعي وانسيابي، موضحًا أن نقص إمدادات الغاز الطبيعي على عدد من المحطات ساهم في انقطاع الكهرباء الأيام الماضية على عدد من المدن، مشدّدًا على أهمية التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لحل هذه الاشكالية» بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

من جانبه أكد مدير إدارة التوزيع أنّ الشبكة الكهربائية عانت منذ سنوات طويلة من إهمال خطة صيانة وتطوير خطوط التوزيع، لافتًا إلى قيام الشركة بتوريد المحولات وقطع الغيار المختلفة وتركيبها وتوزيعها وتشغيلها لمواجهة انخفاض الجهد وضمان استقرار الشبكة.

وفي ختام المباحثات المنعقدة في طرابلس، دعا الدبيبة إلى «تنظيم إمداد الغاز لمحطات الكهرباء بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، ومعالجة الانقطاعات، وزيادة التنسيق بين الإدارات الفنية، ووضع الحلول العاجلة لاستقرار الشبكة، إلى جانب العمل على استكمال توريد وتركيب العدادات الكهربائية بهدف ترشيد الاستهلاك وضبطه» وفقَ ما نقلهُ مكتبه الإعلامي.