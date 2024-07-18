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الدبيبة يؤكد على تبني ليبيا لأهداف التنمية المستدامة

خلال مشاركته في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة

18 يوليو، 2024 1:15 م
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الدبيبة
الدبيبة

أخبار ليبيا 24

خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للعام 2024، أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية على حرص حكومته “لتسريع وتيرة تبني ودمج أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والسياسات التنموية المختلفة”.

ليبيا تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك بكلمته عن طريق فيديو مسجل، أمام الحضور المشاركين في  أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للعام 2024 الذي عُقدَ تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي يختتم أعماله اليوم الخميس، وبحسب ماجاء في فيديو مشاركة ليبيا الذي نشرته حكومة الوحدة أكد الدبيبة على “حكومة الوحدة الوطنية تعي جيداً أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتمنياً للشعب الليبي التقدم والرخاء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي”.

تكون الوفد الليبي الذي ترأسه  محمد يوسف الزيداني  وزير التخطيط وبحضور  طاهر الباعور المكلف تسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و الطاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، والدكتورة نوري الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة،  في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار (تعزيز خطة التنمية المستدامة للعام 2030).

وفي كلمته أوضح وزير التخطيط “جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر»، موضحاً للمشاركين أن «التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف جاء على الرغم من وجود عديد التحديات التي أوجدت لها الحكومة الحلول الملائمة للتخفيف من حدتها والقضاء عليها مستقبلاً”.

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