الحكومة المغربية تنوي الحصول على قرض بـ420 مليون يورو

تقدمتْ الحكومة المغربية بطلب تمويلٍ من البنك الأفريقي للتنمية قدره 420 مليون يورو.

وأوضحتْ الحكومة المغربية أن هذا التمويل لصالح دعم برنامج «تعزيز الحوكمة الاقتصادية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ» وفقَ ما أكدهُ البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعتزم المصادقة عبى الدفعة الأولى من هذا القرض والبالغة قيمته 120 مليون يورو خلال يوليو الحالي، على أن يتم دفع القيمة المتبقية فيما بعد.

ويهدفُ برنامج «تعزيز الحوكمة الاقتصادية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ» إلى خفض دعم المملكة المغربيك للمؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 3%، على أن يقوم برفع الأرباح المتأتية إلى 16 مليار درهم بحلول العام 2026؛ وفقَ الحكومة المغربية.

وفي سياقٍ منفصل…. كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.