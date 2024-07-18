البرلمان: اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة «خطوة إيجابية»

رحبَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة.

واعتبرَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنَ ما جاء في بيان الاجتماع خطوة وصفها بالإيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا على أهميةِ تنفيذ ما جاء في البيان والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بحسبِ بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

وفي ردود الأفعال… رحبَ «تكتُل إحياء ليبيا» بالبيان الختامي لمباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، وما سبقهُ من اجتماعاتٍ عقدت في تونس ومصراتة.

ودعا «تكتُل إحياء ليبيا» بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدّولي إلى الترحيب بهذا البيان، ودعمه؛ احترامًا للحلول الليبية التوافقية، وخروجًا من حالك الانسداد السياسي الذي وصفهُ التكتل بالخانق، وما نتج عنه من مفاسد ومظالم وإفقار للمواطن الليبي بحسبِ تعبير البيان.

وثمّن «تكتُل إحياء ليبيا» جميع المشاركين في الاجتماع، معربًا عن آماله في أن يكون اللّقاء الوطني النّاجح بارقة أمل لإخراج ليبيا من الوضع البائس، إلى أمان المصالحة والوحدة والسّيادة الوطنيّة، بحسبِ ما جاء في بيان «تكتُل إحياء ليبيا»