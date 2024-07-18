استقرار حالة الطقس واستمرار الرطوبة العالية على المناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

تبقى حالة الطقس كما هي مستقرة على كافة مناطق البلاد، وتواصل نسبة الرطوبة المرتفعة لنهاية الأسبوع، وفقاً لنشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس في المناطق

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع فرصة تكوّن الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، في حين حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 29 و32 درجة مئوية، بين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل.

يفرن- الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء صيفية وصافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، مع فرصة تكوّّن الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة تميل للاعتدال إذ تتراوح الدرجات القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، أما عن حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة مرتفعة إذ تتراوح الدرجات القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الواحات السرير وتازربو والكفرة



حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. في حين تكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.