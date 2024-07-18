اتحاد الصناعات المصرية لـ “أخبار ليبيا 24”: وفد رفيع المستوى يزور ليبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

زيارة الوفد المصري إلى ليبيا ستكون في القريب العاجل.

الترتيبات النهائية للزيارة لم تُحدد بعد.

الزيارة جاءت بدعوة من الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية.

الوفد يضم 54 رجل أعمال ومستثمراً.

الزيارة تشمل طرابلس وبنغازي.

الهدف استكشاف الفرص التصديرية والتجارية وتعزيز التعاون الاستثماري.

القطاعات المستهدفة تشمل تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والحاصلات الزراعية.

الزيارة تهدف لدعم ومساندة ليبيا في إعادة الإعمار.

قال رئيس لجنة التعاون العربي في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الوفد الذي يزور ليبيا قريباً، محمد البهي، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” أن زيارة الوفد المصري المكون من اتحاد الصناعات المصرية ستكون في القريب العاجل، ولم يُحدد التوقيت بعد حتى الآن. وأوضح البهي: “نحن في طور الترتيبات مع الجهات الرسمية في ليبيا، وعندما يتم تحديد التوقيت الرسمي للزيارة سنعلن عنه رسمياً.”

زيارة الوفد المصري جاءت بدعوة من الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية

جاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة التابع لحكومة الوحدة الليبية، محمد الرعيض، وكذلك منعم السعيطي، الرئيس المكلف لغرفة بنغازي. ستشمل زيارتنا مدينتي طرابلس وبنغازي، وحتى الآن نحن ما زلنا في مرحلة الترتيبات للزيارة ولم يُحدد موعد معين بعد.

زيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى ليبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، تشمل طرابلس وبنغازي، بهدف استكشاف الفرص التصديرية ودعم إعادة الإعمار.

البهي: الزيارة تشمل طرابلس وبنغازي وتعزز التعاون الاستثماري

وأشار البهي إلى أن الزيارة ستكون فرصة للجانبين من أجل استكشاف الفرص التصديرية والتجارية في السوق الليبية وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمواد الغذائية، والكيميائية، والمسبوكات، والحاصلات الزراعية، والتطوير العقاري، وغيرهم من المجالات الاقتصادية والتجارية.

اتحاد الصناعات المصرية: زيارة الوفد تتضمن استكشاف الفرص التجارية في ليبيا

وأضاف البهي: “زيارتنا أتت في إطار جهود لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيعها لتشمل الدول المجاورة مثل تشاد والنيجر والسودان وليبيا، بالإضافة إلى دعم ومساندة ليبيا في إعادة الإعمار.”

الوفد المصري يهدف لتعزيز الصادرات المصرية وتوسيعها لتشمل الدول المجاورة

وأكد البهي أن الوفد يضم 54 رجل أعمال ومستثمراً من 19 غرفة في اتحاد الصناعات، بما في ذلك غرفة التطوير العقاري، وأن الزيارة تهدف إلى التواصل مع صندوق إعادة وإعمار ليبيا، وللقاء نظرائنا في الغرب والشرق الليبي لمناقشة سبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والتوجه معاً نحو إفريقيا.