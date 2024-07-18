أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع

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استرجعت أسعار النفط مكانتها، إذ واصلت الأسعار في الارتفاع للجلسة الماضية، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي في مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر مستهلك للنفط حول العالم.

انتعاش سوق النفط العالمية

وبحسب وكالة (رويترز) ارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت) 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.6 % إلى 83.33 دولار. وارتفع الخامين القياسيين عند التسوية أمس الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي.

وتشير تقارير مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى، ت البنك المركزي الأميركي يقترب أكثر من خفض معدلات الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق، وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي، عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.

وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي. وقد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط، من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.