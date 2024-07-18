أبرز ما جاء في البيان الختامي لاجتماع لأعضاء مجّلسي النواب والدولة

أكدَ البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجّلسي النواب والدولة في القاهرة، على أهمية بناء التوافق الوطني عبر الحوار المباشر؛ لإنهاء الازمة السياسية والوصول الى الانتخابات.

وشدّد البيان على حرص المجلسين للوصول إلى عملية سياسية يمتلكها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية لتجاوز حالة التعثر التي تمر بها العملية السياسية.

واتفقَ أعضاء مجلسي النواب والدولة على:

التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.

تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الاساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول الى الانتخابات.

تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد.

ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.

دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام ارادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.

التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، بحسب البيان.