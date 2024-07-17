المنفي يجتمع مع رئيس الحكومة التونسية والتباحث حول عدد من الملفات

أخبار ليبيا 24

استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بمقر المجلس الرئاسي رئيس الحكومة التونسية السيد، أحمد الحشاني، ناقش اللقاء نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء الدول الثلاثة ليبيا وتونس والجزائر.

توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

وتناول اللقاء، متابعة سير التعاون بين البلدين ومتابعة نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء دول ليبيا وتونس والجزائر، من تنسيق جهود الدول الثلاث لتعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بالهجرة/ بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي، خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية الليبية – التونسية وما تشهده من تطور كنموذج على الأخوة والتلاحم والعمل الثنائي المشترك، مؤكداً حرصه على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

المنفي يستقبل عدد من الرؤساء وفتح آفاق التعاون

وفي سياق آخر أجرى المنفي مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية التشاد (محمد إدريس ديي إتنو”، واستعرض الطرفان سير العمل والتعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بمايخدم الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التشاور بينهما في المحافل الاقليمية والدولية، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للمنفي.

كذلك استقبل يوم الأمس المنفي رئيس الوزراء المالطي، (روبرت أبيلا) وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تطويره، وأثنى رئيس الوزراء المالطي على دور المنفي المحوري في المحافل الدولية والإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة وطرق مكافحتها، مؤكداً أن مالطا ستكون صوتاً بالإنابة عن ليبيا في الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة.