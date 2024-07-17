وفد من مجلس النواب يشارك في المنتدى البرلماني للأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

شارك وفد من مجلس النواب في في المنتدى البرلماني، الذي نُظم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPR) في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

مناقشة أهداف التنمية المستدامة

ضم الوفد المشارك كل من النائب فوزي النويري والنائبة ربيعة ابوراس، وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ركز المنتدى على مناقشة أهداف التنمية المستدامة،منها (السلام، العدالة، والمؤسسات القوية) والهدف (13) بشأن العمل المناخي، ومناقشة مدى استجابة الدول لتنفيذ مشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراس إلى دور البرلمانات في تحقيق هذه الأهداف الحاسمة، ولفتت إلى عمل مجلس النواب واهمية التدقيق البرلماني في نطاق اختصاصهم، مؤكدة على مساهماتهم في الجهد الجماعي المطلوب لدفع التنمية المستدامة ومعالجة التحديات العالمية وفقا للبيان.

ولفت مجلس النواب في بيانه، إلى أن المنتدى الذي عقد بمشاركة متخصصين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبنك الدولي، والمنظمات الدولية الأخرى المعنية يعد شاهدًا على التعاون الحيوي بين البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز السلام والعدالة والعمل المناخي الفعال.

وفد من النواب يشارك في الجلسة الختامية في جامعة الدول العربية

وفي سياق آخر منفصل، شارك وفد من البرلمان ضم كل من النائب عبدالسلام نصية وحسن البرغوثي وأبو صلاح شلبي وأحلام اللافي في أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إذ ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.