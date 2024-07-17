عودة الهدوء إلى تاجوراء بعد ليلة اشتباكات دامية

أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر خاصة لوكالة «أخبار ليبيا 24» بعودة الهدوء إلى بلدية تاجوراء بعد توقف الاشتباكات المسلحة، التي دار رحاها ليلة الأمس، بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة صربية الرثيمي.

وأوضح المصدر لوكالتنا أن الاشتباكات توقفت نتيجة التوصل إلو اتفاق مبدئي بعد اجتماع مجلس حكماء وأعيان تاجوراء، وعليه انسحبت الآليات المسلحة من البلدية، وعادت إلى مقارها بعد أن انتشرت بالطريق الساحلي، وفي طريق الشط والمراغنة، التي شهدت توترًا أمنيًا جراء المواجهات المسلحة.

وبحسبِ جهاز الإسعاف والطوارئ، توفيت سيدة إثر إصابتها بطلق عشوائي في الرأس جراء الاشتباكات المسلحة، دون الإعلان عن أي حصيلة رسمية للوفيات أو الإصابات بين طرفي الاشتباكات.

بدورها أجلت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة طرابلس، الامتحان الذي كان من المقرّر عقدهُ اليوم الأربعاء إلى ما بعد نهاية الامتحانات.

وطالبت كلية الاقتصاد موظفي الكلية بعدم الحضور، وتستأنف الامتحانات غداً الخميس، في حالة استقرار الحالة الأمنية في تاجوراء.

وكان جهاز الأسعاف والطورائ قد وجهة العائلات العالقة في المصائف بتاجوراء، عن طريق وادي الربيع، بعد أن وجّهت العائلات نداءات استغاثة لإخلائهم من المصائف، عبر ممر أمن، بحسب ما أعلنه الجهاز عبر منصته الرسمية، فيسبوك.