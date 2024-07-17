عبدالجليل يوجه بدعم القطاع الصحي في بلدية العربان

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أكد عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، على تقديم كافة الدعم للقطاع الصحي بمنطقة العربان في الجبل الغربي، عند اجتماعه مع قبائل المنطقة وأعضاء من المجلس البلدي للمدينة.

تحسين القطاع الصحي ببلدية العربان

وبحسب بيان الحكومة الليبية، يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، على توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين في جميع أنحاء ليبيا، وحضر الاجتماع ممثلين عن مجلس النواب.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور عبدالجليل استعداد مجلس الوزراء ووزارة الصحة لدعم منطقة العربان بخدمات الإسعاف حتى بإمكانات بسيطة كمرحلة أولى. وطلب الوزير من الحاضرين إعداد قائمة كاملة باحتياجات المستشفى لتوفيرها وفق الإمكانات المتاحة، وفقاً لبيان الحكومة الليبية .

وناقش الحاضرون النقص الكبير في الخدمات المتعلقة بأمراض الكلى، والنساء والولادة، والأطفال، بالإضافة إلى تهالك قسم الإسعاف والطوارئ، وانعدام سيارات الإسعاف، ما أدى إلى تعطل خدمات الطوارئ في المستشفى المحلي.

في ختام اللقاء، وعد الوزير بالبدء الفوري في تجهيز قسم النساء والولادة، وإجراء صيانة عاجلة لمقر جهاز الإسعاف والطوارئ. كما تعهد بتوفير سيارتي إسعاف على الأقل إلى حين تحديد كافة الاحتياجات، مؤكداً على التزام الوزارة بتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.

وفي سياق آخر، اجتمع عبدالجليل مع أعيان ومشائخ وأعضاء من المجلس البلدي لمنطقة الساحل، ناقش الوزير مع المجلس احتياجات بلدية الساحل والنواقص في القطاع الطبي، وأعطى موافقة مبدئية على إنشاء عيادة أمراض السكر وأمراض الغدد الصماء في منطقة بطة، والتي ستتبع إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الساحل، بحسب بيان الحكومة الليبية.