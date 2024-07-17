طرابلس.... انطلاق فعاليات منتدى الهجرة عبر المتوسط

أخبار ليبيا 24

انطلقت اليوم فعاليات منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تستضيفه العاصمة طرابلس، بمشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق.

وقبيل انعقاد المنتدى، استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، رؤساء ومندوبي عدد من الدول المشاركة في المنتدى؛ إذ أكد الحضور على ضرورة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة عبر المتوسط، وسبل إيجاد حلول مستدامة للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية، بحسب ما نقلته حكومة الوحدة عبر مصة فيسبوك.

وفي ظل التجهيزات لعقد هذا المنتدى الدولي، نشبت أمس اشتباكات مسلحة في بلدية تاجوراء بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة صربية الرثيمي.

وأوضح مصدر خاص لوكالتنا أن الاشتباكات توقفت نتيجة التوصل إلو اتفاق مبدئي بعد اجتماع مجلس حكماء وأعيان تاجوراء، وعليه انسحبت الآليات المسلحة من البلدية، وعادت إلى مقارها بعد أن انتشرت بالطريق الساحلي، وفي طريق الشط والمراغنة، التي شهدت توترًا أمنيًا جراء المواجهات المسلحة.

وبحسبِ جهاز الإسعاف والطوارئ، توفيت سيدة إثر إصابتها بطلق عشوائي في الرأس جراء الاشتباكات المسلحة، دون الإعلان عن أي حصيلة رسمية للوفيات أو الإصابات بين طرفي الاشتباكات.

بدورها أجلت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة طرابلس، الامتحان الذي كان من المقرّر عقدهُ اليوم الأربعاء إلى ما بعد نهاية الامتحانات.

وطالبت كلية الاقتصاد موظفي الكلية بعدم الحضور، وتستأنف الامتحانات غداً الخميس، في حالة استقرار الحالة الأمنية في تاجوراء.