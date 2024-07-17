القاهرة تشهد لقاء مجلسي الدولة والنواب يوم الغد

أخبار ليبيا 24

وعقدت لجنة متابعة اللقاءات بين مجلسي الدولة والنواب، اجتماعاً تحضيرياً، لبحث الترتيبات النهائية للاجتماع الموسع الثاني، الذي سيعقد غداً الخميس في القاهرة.

هل يصل المجلسين لتوافق سياسي؟

ناقش المجتمعون أجندة الاجتماع المرتقب بين المجلسين، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه لاسيما بعد توتر العلاقات بين المجلسين بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العالية للدولة، وأوضحت اللجنة أن “هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود بين المجلسين، والوصول إلى اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، تتولى مهام الهيئة والإشراف على إجراء انتخابات”، ودعت اللجنة الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عند الساعة الثالثة عصرا في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيكون لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الثاني، بعد اللقاء الأول الذي كان مقررا في تونس فبراير الماضي، ومنعت السلطات انعقاده، وانتهى بإصدار المشاركين فيه بيانا أعلنوا به اتفاقهم على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك تشكيل حكومة وطنية موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.

وتضمن البيان محضر اتفاق بين أعضاء المجلسين، مكون من ثماني نقاط، أبرزها الالتزام بقوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة «6+6»، وتشكيل حكومة موحدة، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي، بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها من قِبل المشاركين، والتحضير للاجتماع الثاني لأعضاء المجلسين.

وتترقب الأطراف السياسية في ليبيا هذا الاجتماع المرتقب والذي يأمل من خلاله الليبيين إلى الوصول لحل توافقي ينهي حالة الانقسام والجمود السياسي في البلاد.