الشعاب: الحكومة الليبية الجهة الوحيدة التي مولت المفوضية العليا للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أوضح عبدالحكيم الشعاب عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، أن الحكومة الليبية الجهة الوحيدة التي قامت بتمويل المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وأن حكومة الوحدة منتهية الولاية لم تقدم أي دعم للمفوضية على الرغم من مطالبتهم لها.

نقص في دعم المفوضية لأداء عملها

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أوضح الشعاب أنهم طالبوا بالميزانية منذ شهر أكتوبر العام الماضي بعد تكليف المفوضية بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية، لكنها تأخرت حتى الآن.

وبين أ، التمويل الذي تحصلت عليه المفوضية من الحكومة الليبية يقدر بعشرة ملايين دينار، الأمر الذي دعاهم إلى تقسيم العملية الانتخابية في البلديات بالمجموعات وبدايتها بـ 60 بلدية على مستوى البلاد، بسبب العجز في الميزانية وشحها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية غلق منظومة تسجيل الناخبين بعد تسجيل 210 آلاف و545 ناخبًا، منهم 149 ألفًا و233 رجلًا و61 ألفًا و312 امرأة، وهو عدد فاق توقعات الخطط التي وُضعت لتنفيذ المرحلة الأولى، نسبةً إلى عدد سكان البلديات.

وحققت بعض البلديات نسي عالية في مشاركة المرأة في التسجيل بسجل الناخبين، ففي بلدية (آوال) فاقت نسبة النساء على نسبة الذكور، إذ بلغت نسبة النساء 53% فيما كانت نسبة الرجال 47%، وعللت المفوضية ارتفاع مشاركة النساء في بلدية (آوال) إلى الدور الكبير الذي قامت به سفيرات الدعاية الانتخابية في البلدية، وثمنت على جهودهن الكبيرة لاخراط النساء للمشاركة في العلية الديموقراطية.