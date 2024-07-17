الحكومة الليبية تعلن عن وصول عجلة التنمية إلى بني وليد

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استقبل سامي الضاوي وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، أعضاء مجلس الشيوخ ببلدية بني وليد في مكتبه بمقر الوزارة؛ لمناقشة سبل تحريك عجلة الإعمار في البلدية، بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد .

تنمية الخدمات والقطاعات العامة في بني وليد

وأشاد الضاوي بدور المشائخ والحكماء، في تمثيل أهالي بني وليد، ونقل احتياجاتهم إلى الحكومة المحلية. واستمع الضاوي خلال الاجتماع إلى مطالب وتوصيات الوفد المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية، واستكمال المشاريع التنموية في البلدية.

وأكد وزير الحكم المحلي التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في بني وليد، والعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، موضحاً أنه سيتم تكثيف الزيارات الميدانية، والتواصل المستمر مع ممثلي المجتمع المحلي؛ لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الحيوية لأهالي بني وليد، وفقاً لبيان الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لجهود وزير الحكم المحلي، في الاهتمام بحلحلة المشكلات والعراقيل، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة البلديات.

وفي سياق آخر منفصل، حذر مكتب مصلحة أملاك الدولة بمدينة بني وليد من الاعتداء على المخطط العام بهدف تحقيق مصالح شخصية وتغليبها على المنفعة العامة، بالإضافة إلى الكسي غير المشروع.

ودعا مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببني وليد إمحمد الغطاس، جميع المعتدين على أملاك الدولة من مبان وأراض ضرورة تسوية أوضاعهم القانونية وإلا ستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.