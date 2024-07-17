الحداد يفتح آفاق التعاون والتدريب مع مسؤول بـ “الأفريكوم”

أخبار ليبيا 24

بحث الفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق جون برينان توسيع التعاون فيما يتعلق بالتدريب والتعليم العسكري.

توطيد العلاقات الأمنية مع الأفريكوم

وبحسب منشور للسفارة الأمريكية على موقع (إكس) أوضحت أن الاجتماع ناقش إمكانيات “العمل مع الجهات الأمنية في الشرق والغرب والجنوب نحو الوحدة لمساعدة الليبيين على حماية حدودهم وسيادتهم”.

وشارك في الاجتماع قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي بيرنت، ونائب رئيس الأركان بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

هذا وقد اجتمع يوم الأمس وفد (الأفريكوم) مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الوحدة الوطنية منتهية الولاية، “أهمية التعاون مع الضباط العسكريين المحترفين في جميع أنحاء البلاد لحماية سيادة ليبيا”، حسب بيان نشرته السفارة الأميركية على منصة (إكس).

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش “الوضع الأمني الإقليمي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو توحيد الجيش، ومساعدة الليبيين في إعادة بناء ليبيا موحدة، مستقرة”.

ومن جانبها أوضحت حكومة الدبيبة أن ناقش الاجتماع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية، للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.

ومطلع الشهر الجاري، ناقش الحداد مع جيريمي برنت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والملحق العسكري للدفاع الأمريكي لدى ليبيا؛ آليات توطيد التعاون العسكري بين ليبيا وأمريكا، إلى جانب، الاطلاع على التحديات التي تواجه الاستقرار الأمني في ليبيا، والأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.