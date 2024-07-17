الباعور يبحث مع نظيره الروسي آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا

ناقشَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي؛ آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، وإمكانية تفعيل اللجان المشتركة في شتى التخصصات بين ليبيا وروسيا خدمةً لمصالح البلدين.

بدروه شدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال حضوره لجلسة هامشية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي لتسوية الفترة الانتقالية بنجاح، والاستعداد لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وجدّد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي التزام بلادهِ بتعزيز الجهود لتحقيق استقرار ليبيا، وفقَ ما نقلتهُ وزارة الخارجية الروسية

وفيما سبق… ناقش الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع حيدر رشيد أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعَ الباعور مع السفير الروسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحثِ أبرز القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ورد في منشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأطلعت خوري الباعور على ملخص جولاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف الليبية؛ بُغية تقريب وجهات النظر، والوصول إلى تسوية سياسية.