الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة ورطوبة عالية على مناطق الشمال

من المتوقع أن تسود حالة الأجواء الصيفية المعتدلة على مناطق الشمال في ظل رطوبة عالية، في حين تبقى الأجواء دون تغير على مناطق الجنوب، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ،مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي صباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وأن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تترواح درجات الحرارة القصوى مابين (30–32)مْ على المناطق الساحلية، (35-40)مْ على الدواخل بحسب الأرصاد.

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30-33)مْ مع ارتفاع عامل الرطوبة.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41–44)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقعت الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40 –41)مْ، وفق الأرصاد.