ارتفاع قياسي في أسعار الطماطم بـ ليبيا وسط تفاقم أزمة الغلاء

أسعار الطماطم ترتفع من 2.5 إلى 9 دنانير للكيلو خلال شهرين.

الإقبال الصيفي يزيد من الأسعار، وفقاً للبائع عبد الرزاق الخوجة.

رئيس اتحاد الفلاحين يعزو الغلاء إلى ارتفاع أسعار الأسمدة.

تهريب الطماطم عبر معبر رأس اجدير يسهم في ارتفاع الأسعار بنسبة 125%.

ليبيا تنتج 65% من احتياج السوق المحلي للطماطم وتستورد 35%.

إنتاج الطماطم في ليبيا استقر في 2023 بزيادة 1.53% عن 2022.

سعر الطماطم يصل إلى تسعة دنانير للكيلو في طرابلس

في الأسابيع الأخيرة، شهدت ليبيا ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الطماطم، حيث قفز سعر الكيلو إلى تسعة دنانير، مما أثار قلق المواطنين وزاد من معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعود هذه الأزمة إلى عدة عوامل متشابكة تؤثر على السوق المحلي.

من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار هو نقص الكميات المطلوبة من الطماطم، خاصة مع دخول موسم الصيف حيث يزداد الطلب على هذه السلعة بشكل كبير. محمد كرواط، تاجر الجملة في سوق الخضروات بجنزور غرب طرابلس، أوضح أن المشكلة بدأت مطلع الشهر الجاري مع تزايد الإقبال على الطماطم.

إقبال كبير على الطماطم خلال موسم الصيف يفاقم الأزمة

عبد الرزاق الخوجة، بائع التجزئة في سوق الحوت وسط طرابلس، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاستخدام المكثف للطماطم في الأكلات الشعبية الليبية خلال فصل الصيف. كما لفت إلى أن العديد من الأسر تعتمد على الطماطم بشكل أساسي في وجباتها اليومية، مما يساهم في زيادة الطلب.

تأثير ضرائب الدولار على أسعار الأسمدة والزراعة المحلية

وفي سياق متصل، قال أحمد أبو حلالة، رئيس اتحاد الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة لضريبة الدولار ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج، مما أثر سلباً على أسعار الطماطم. وأوضح أن الحكومة كانت تدعم المزارعين بنحو 1.3 مليون دينار لتوفير اليوريا والسماد بأسعار مدعومة، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لمواجهة الأزمة الحالية.

تشهد ليبيا ارتفاعاً حاداً في أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو 9 دنانير، بسبب نقص الكميات وزيادة الطلب الصيفي وارتفاع أسعار الأسمدة.

المعابر الحدودية: تهريب الطماطم يرفع الأسعار ويزيد من معاناة المواطنين

المحلل الاقتصادي علي بن الطاهر أشار إلى أن عمليات التهريب عبر معبر رأس اجدير الحدودي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. وبيّن أن الفرق في هامش الربح بين الأسواق الليبية والمجاورة يصل إلى 125%، مما يجعل التهريب نشاطاً مربحاً للبعض على حساب المواطن الليبي.

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، شهد سعر كيلو الطماطم ارتفاعاً إلى خمسة دنانير في الشهر الماضي. وأظهرت إحصائيات الإنتاج أن ليبيا أنتجت 224.65 مليون كيلوغرام من الطماطم في عام 2022، بزيادة قدرها 1.53% عن العام السابق. وعلى الرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أن البلاد لا تزال تعتمد على استيراد 35% من احتياجاتها لتلبية الطلب المحلي.

القوات المسلحة العربية الليبية تواصل تنفيذ مشاريع زراعية تهدف إلى زيادة إنتاج المواد الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

لمواجهة هذه التحديات، تسعى القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر إلى تنفيذ مشاريع زراعية تهدف إلى زيادة إنتاج المواد الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى توفير موارد المياه والأسمدة بأسعار مدعومة.

تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، حيث لوحظ تحسن في إنتاج العديد من المحاصيل وزيادة في تربية المواشي والدواجن. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المواد الغذائية محلياً بأسعار معقولة، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويخفف من حدة الأزمات الغذائية التي تعاني منها البلاد.

ورغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو القضاء على عمليات التهريب والفساد في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحسين سياسات الدعم الحكومي وتقديم تسهيلات مالية وتشريعية للمزارعين. تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الزراعية بشكل مستدام هما المفتاح لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف معاناة المواطنين من الغلاء.

ختاماً، فإن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في ليبيا ليست إلا جزءاً من تحديات أوسع تواجه القطاع الزراعي. ومع استمرار التهريب والارتفاع في تكاليف الإنتاج، يبقى الحل في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الزراعية بشكل مستدام لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف معاناة المواطنين من الغلاء.