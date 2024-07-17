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أسعار النفط تتكبد المزيد من الخسائر

أسعار النفذ تنخفض بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

17 يوليو، 2024 9:30 ص
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أسعار-النفط
أسعار-النفط

أخبار ليبيا 24

تواصل أسعار النفط تسجيل المزيد من الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعةً ببياناتٍ تفيد بانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

حيثُ جرى تداول خام برنت تحت مستويات 84 دولارًا للبرميل، مسجلاً 83.63 دولار للبرميل، في حين حرى تداول الخام الأمريكي تحت مستويات 82 دولارًا، مسجلاً 80.68 دولار للبرميل، وفقَ بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

على وقع التوترات الجيوسياسية…أسعار النفط تتكبد الخسائر

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

انخفاض المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.

من جهةٍ أخرى.. أظهرت بيانات تراجع الإيرادات النفطية لدول منظمة أوبك بمقدار 18% خلال العام 2023 مسجلةً 679 مليار دولار.

ورغم توقعاتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف ومن ثمّ عاودت الانخفاض.

وقالت شركة Rystad Energy  الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة

17 يوليو، 2024 9:30 ص
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اشتباكات بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة صبرية الرثيمي في تاجوراء. وفاة مواطنة في تاجوراء نتيجة الاشتباكات. تعليق الامتحانات في كليتي الاقتصاد والقانون بجامعة طرابلس. استنفار أمني في العجيلات بين قوة الإسناد الأولى والكتيبة 10 في تاجوراء، تلك المدينة التي باتت محاصرة بفعل نزاعات مسلحة لا تهدأ، شهدت المنطقة انتشارًا كثيفًا للسيارات المسلحة بعد تجدد الخلافات بين كتيبة رحبة الدروع، المعروفة بكتيبة البقرة نسبةً لقائدها بشير البقرة، وكتيبة صبرية الرثيمي. انتشرت العناصر المسلحة في أرجاء تاجوراء، مما أثار الذعر والقلق بين سكان المدينة. انتشار مكثف للسيارات المسلحة في تاجوراء بعد خلافات بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة صبرية الرثيمي تفاقمت الأمور بعد اعتقال عناصر الرحبة لحراسات قناة التناصح المنتمين لكتيبة صبرية الرثيمي، مما دفع الوضع إلى حافة الانفجار. وبينما تعيش تاجوراء في حالة من التوتر الشديد، لم تكن العجيلات بعيدة عن نفس المصير، حيث شهدت منطقة الجديدة توترًا أمنيًا مماثلًا بين عناصر قوة الإسناد الأولى بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ"الفار"، وعناصر الكتيبة 103 بقيادة عثمان اللهب. استنفار أمني على الطريق الساحلي بين بوابة مليتة وبوابة رأس يوسف بعد دخول 40 سيارة مسلحة إلى منطقة العجيلات في الطريق الساحلي بين بوابة مليتة وبوابة رأس يوسف، انتشرت ما يقرب من 40 سيارة مسلحة، مما زاد من حدة التوتر والخوف بين المواطنين. في قلب هذه الفوضى، كانت الاشتباكات في تاجوراء تشتعل بين الفينة والأخرى، حيث تبادلت الكتائب القذائف والرصاص في معركة لا يبدو أن لها نهاية قريبة. إحدى القذائف سقطت على مصنع الإطارات بطريق المصانع، مما أدى إلى إغلاق السلطات لمداخل ومخارج المدينة ومنع أي شخص من حمل هاتفه خوفًا من التصوير. جهاز الإسعاف والطوارئ يدعو لوقف إطلاق النار في تاجوراء ويطالب بسلامة المواطنين الأوضاع المأساوية في تاجوراء أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن وفاة مواطنة نتيجة إصابتها في الرأس أثناء الاشتباكات. هذا الحادث الأليم دفع بالناطق باسم الجهاز، أسامة علي، إلى إصدار بيان يدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، محملاً جميع الأطراف المتنازعة مسؤولية سلامة الأرواح. وأكد علي أن الجهاز تلقى نداءات استغاثة من منطقة المراغنة في تاجوراء، مطالبًا بتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة في المصيفات. في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن تدخله لنقل وإعادة توجيه العائلات العالقة في مصائف تاجوراء عبر طريق وادي الربيع، بينما أغلقت الطرق المؤدية إلى مستشفى القلب في تاجوراء نتيجة الاشتباكات المتصاعدة. الأثر السلبي للنزاعات المسلحة في تاجوراء لم يتوقف عند الأضرار البشرية والمادية فقط، بل امتد ليشمل الجوانب التعليمية أيضًا. حيث أعلنت كليتا الاقتصاد والقانون بجامعة طرابلس عن تعليق إجراء الامتحانات المقررة ليوم الأربعاء نتيجة الاشتباكات. هذا القرار يعكس حجم التأثير السلبي الذي تلقيه هذه النزاعات على الحياة اليومية للسكان، ويبرز الحاجة الملحة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة صبرية الرثيمي تسفر عن وفاة مواطنة وتوتر أمني في العجيلات وطرابلس وسط انتشار مكثف للسيارات المسلحة. الحياة في تاجوراء والعجيلات تحولت إلى جحيم لا يُطاق، حيث يعيش السكان في حالة دائمة من الخوف والقلق. هذا الوضع الكارثي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لوقف نزيف الدم وحماية الأرواح البريئة. النزاعات المسلحة التي تجتاح هذه المدن تعكس حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وتظهر الحاجة الملحة إلى حوار سياسي جاد يضع حدًا لهذه المأساة. اشتباكات عنيفة في تاجوراء تسفر عن وفاة مواطنة وتوقف الامتحانات بجامعة طرابلس اشتباكات عنيفة في تاجوراء تسفر عن وفاة مواطنة وتوقف الامتحانات بجامعة طرابلس في ظل هذا الوضع، تبقى الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة للمدنيين بمثابة صرخات في وادٍ. الأطراف المتنازعة تواصل تبادل النار دون اعتبار لحياة المدنيين، والسلطات المحلية تبدو عاجزة عن فرض الأمن وحماية المواطنين. هذه الحالة المزرية تتطلب تدخلًا دوليًا لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. على الرغم من الظلام الذي يكتنف الوضع في تاجوراء والعجيلات، يبقى الأمل في أن تثمر هذه الدعوات المتكررة إلى السلام والأمن عن نتائج ملموسة. الحوار الوطني والتوافق السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء هذه النزاعات وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي. ومع استمرار الجهود الدولية والمحلية لتحقيق السلام، يبقى الأمل قائمًا في أن تشهد ليبيا يومًا ما سلامًا واستقرارًا دائمين. بهذه الكلمات، نختتم مقالنا الذي يعكس حجم المأساة التي تعيشها مدينتا تاجوراء والعجيلات، ويدعو إلى وقفة جادة من جميع الأطراف لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

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