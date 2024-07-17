أسعار النفط تتكبد المزيد من الخسائر

تواصل أسعار النفط تسجيل المزيد من الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعةً ببياناتٍ تفيد بانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

حيثُ جرى تداول خام برنت تحت مستويات 84 دولارًا للبرميل، مسجلاً 83.63 دولار للبرميل، في حين حرى تداول الخام الأمريكي تحت مستويات 82 دولارًا، مسجلاً 80.68 دولار للبرميل، وفقَ بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.

من جهةٍ أخرى.. أظهرت بيانات تراجع الإيرادات النفطية لدول منظمة أوبك بمقدار 18% خلال العام 2023 مسجلةً 679 مليار دولار.

ورغم توقعاتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف ومن ثمّ عاودت الانخفاض. وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة