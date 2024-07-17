أسعار النفط تتكبد المزيد من الخسائر
أسعار النفذ تنخفض بفعل زيادة المخزونات الأمريكية
أخبار ليبيا 24
تواصل أسعار النفط تسجيل المزيد من الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعةً ببياناتٍ تفيد بانخفاض مخزونات الخام الأميركية.
حيثُ جرى تداول خام برنت تحت مستويات 84 دولارًا للبرميل، مسجلاً 83.63 دولار للبرميل، في حين حرى تداول الخام الأمريكي تحت مستويات 82 دولارًا، مسجلاً 80.68 دولار للبرميل، وفقَ بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.
على وقع التوترات الجيوسياسية…أسعار النفط تتكبد الخسائر
ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.
انخفاض المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط
وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.