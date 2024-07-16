أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن استعدادها لإطلاق فعاليات مهرجان الصيف في طرابلس ابتداءاً من تاريخ 20 يوليو ويستمر لشهرين، ويتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وفنية وعلمية متنوعة.

عروض ترفيهية وثقافية فنية

يعد فرصة مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بأعمالهم خلال المهرجان عبر الأكشاك المتوفرة للعرض، إذ يفتح المهرجان الفرصة لدعم الاقتصاد المحلي ودعم السياحة الداخلية أيضاً.

وبحسب بيان الحكومة، زار كل من وزيري الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، كورنيش طرابلس لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمهرجان.

وحضر الجولة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ومدير مديرية أمن طرابلس خليل أوهيبة ومدير عام شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، وعميد بلديتي طرابلس وحي الأندلس، وعدد من المسؤولين بوزارة الحكم المحلي.

ووفقا للبيان، أكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المهرجان يعد فرصة لسكان طرابلس ولزوارها للاستمتاع بفعاليات المهرجان على مدار شهرين، على طول الكورنيش ابتداً من القبة السماوية شرقاً وصولاً إلى حي الاندلس غرباً.

أوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان أيام الصيف محمد حمودة، أن المهرجان سيمتد على مدار شهرين متواصلين، وسيكون متنوعا ويتضمن أنشطة فنية وثقافية وترفيهية ورياضية لمختلف الفئات العمرية.