وزير الداخلية يخرج 700 طالباً منتسباً لجهاز مكافحة المخدرات

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شارك اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، في حفل تخريج الدفعة الـ (60) لمنتسبي جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لعدد (700) طالب من معهد تدريب الشرطة في قرنادة.

فرض هيبة الدولة بكوادر جديدة

وإلى جانب وزير الداخلية، حضر الحفل كل من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء عادل عبدالعزيز، وعدد من القيادات الأمنية وبعض السادة الضباط من مختلف مكونات وزارة الداخلية، وعدد من أهالي الخريجين.

في كلمته خلال الحفل، رحب وزير الداخلية بالحضور، مؤكدًا أن تخريج هذه الدفعة يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لإعادة البناء والتجهيز لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، ومكافحة كل ما يهدد الأمن والنظام العام في البلاد، مشيدًا بجهود الخريجين طوال فترة تدريبهم، وحرصهم على إنجاز هذه المرحلة، ليكونوا داعمين فعّالين لزملائهم في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تشكل آفة خطِرة على المجتمع من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، تحسب بيان للحكومة الليبية على فيسبوك.

وتخلل الحفل عروض كراديس الخريجين، واستعراض لبعض اللوحات الفنية التي تُظهر التدريبات التي تلقاها الخريجون خلال فترة التدريب.

ويعمل جهاز مكافحة المخدرات على مستوى البلاد، على محاربة المهربين والتجار، إذ تنتشر تجارة المخدرات والعقاقير المهلوسة بشكل كبير مما يستدعي قلق الجهات الحكومية، ففي شهر مارس الماضي، كشف جهاز مكافحة المخدرات عن ضبط شحنة “تاريخية” تحمل أسرار جريمة دولية في ميناء بنغازي البحري.

وأفاد الجهاز آنذاك ضبط كمية من مادة الكوكايين هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، بميناء بنغازي البحري، تعادل قيمتها أكثر من 224 مليون دينار ليبي.