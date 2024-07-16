ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل ناقلة لشحن مليون برميل إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

ميناء الحريقة النفطي يستقبل الناقلة “ميلتيمي” لتحميل مليون برميل من النفط إلى إيطاليا.

الناقلة “ميلتيمي” جاءت من اليونان وتحمل العلم اليوناني.

هذه الناقلة هي الثالثة التي تزور الميناء في يوليو الجاري.

الإنتاج اليومي من حقلي مسلة والسرير بلغ 213 ألف برميل.

شركة الخليج العربي للنفط تلتزم بإجراءات احترازية ضد كورونا.

الشحن يتم عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

رست اليوم على أرصفة ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية “ميلتيمي”، وهي ناقلة قادمة من اليونان وتحمل علمها. وقد جاءت لتحميل مليون برميل من النفط الخام، متجهةً إلى إيطاليا، لتكون الثالثة التي تزور الميناء في هذا الشهر.

الناقلات النفطية المتدفقة إلى ميناء الحريقة تعكس النشاط الحيوي المتزايد في تصدير النفط الليبي، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة. فيما أكدت شركة الخليج العربي للنفط على التزامها التام بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، مما يضمن سلامة العاملين واستمرار عمليات الشحن والتصدير دون معوقات.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لـ أخبار ليبيا 24 أن كمية الإنتاج المستلمة من حقلي مسلة والسرير بلغت 213 ألف برميل، والتي تم نقلها عبر أنبوب ضخم يمتد بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة. هذه الأرقام تعكس قدرة ليبيا على مواصلة إنتاجها النفطي بكفاءة، رغم التحديات البيئية والصحية.

ومع استمرار تدفق النفط، يبقى ميناء الحريقة مركزًا محوريًا في تصدير الثروات الليبية إلى الأسواق الأوروبية. هذا النشاط يعزز من مكانة ليبيا كواحدة من أبرز الدول المصدرة للنفط، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية.

شركة الخليج العربي للنفط تلتزم بالإجراءات البيئية والصحية في عمليات الشحن

في ظل هذا السياق، تبرز “ميلتيمي” كرمز للتواصل الاقتصادي بين ليبيا وأوروبا، حاملةً معها آمالًا لتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. بينما تواصل شركة الخليج العربي للنفط جهودها في الحفاظ على البيئة، فإن التزامها بالإجراءات الوقائية ضد كورونا يعكس حرصها على السلامة العامة.