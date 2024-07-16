محكمة البيضاء تصدر حكمًا لصالح أسر شهداء عملية الكرامة وضحايا الإرهاب

الحكم يشمل صرف منح ومزايا لأسر شهداء عملية الكرامة وفق القوانين المعمول بها.

المحكمة تلزم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بدفع المصاريف القضائية.

التنفيذ الجبري في حالة عدم الامتثال للحكم خلال 24 ساعة.

اللجنة التسييرية تنجح في الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.

في خطوة قانونية تعكس الإرادة الصلبة لأسر شهداء عملية الكرامة وضحايا الإرهاب، نجحت اللجنة التسييرية لرابطة أسر شهداء عملية الكرامة في الحصول على حكم قضائي حاسم من محكمة البيضاء. فبعد أن رفعت اللجنة دعوى إدارية مقيدة بالسجل العام تحت رقم 147 – 2022، مُطالبةً بحقوق شهداء عملية الكرامة وضحايا الإرهاب في المدن والمناطق المحررة، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الأسر المُتضررة.

قصة هذه الدعوى بدأت في ديسمبر 2022، عندما تم إيداع القضية بمحكمة أستنئاف البيضاء، مُقادةً بإسم اللجنة التسييرية لرابطة أسر شهداء عملية الكرامة ضد حكومة الدبيبة منتهية الولاية والحكومة الليبية، ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ووزير المالية بصفاتهم الاعتبارية. كان الهدف من هذه الدعوى الحصول على حقوق شهداء عملية الكرامة وضحايا الإرهاب وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، وعلى ضوء القانون المخول للجنة التسييرية من مجلس النواب.

اللجنة التسييرية لأسر شهداء الكرامة تحقق نصرًا قضائيًا في محكمة البيضاء، بإلزام الحكومة بصرف منح الشهداء خلال 24 ساعة أو التنفيذ الجبري، وفق فريحة المريمي.

وفي الأول من فبراير 2024، أُعلن منطوق الحكم الذي حجز لصالح أسر شهداء عملية الكرامة وضحايا الإرهاب. هذا الحكم كان بمثابة انتصار قانوني وتاريخي لهذه الأسر التي عانت طويلاً من غياب العدالة وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة.

بحلول 19 فبراير 2024، أصدرت محكمة البيضاء حكمها في موضوع الطعن المقدم من اللجنة التسييرية، بإلغاء القرار السلبي الذي تمثّل في امتناع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين من صرف منح ومزايا أسر الشهداء. كما ألزم الحكم المطعون ضدها بدفع كافة المصاريف القضائية، مما أضاف بعدًا إضافيًا للعدالة التي طال انتظارها.

وفي خطوةٍ أخرى نحو تحقيق العدالة، أصدرت محكمة أستنئاف البيضاء في 4 يوليو 2024 حكماً أصبح واجب التنفيذ بموجب الصيغة التنفيذية. هذا الحكم يشدد على ضرورة تنفيذ ما جاء في الحكم خلال 24 ساعة من تاريخ وساعة الإعلان، وإلا سيتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري بعد انتهاء المدة المحددة.

تحدثت فريحة المريمي، منسق عام شؤون الطفل والأسرة باللجنة التسييرية لرابطة أسر شهداء عملية الكرامة، عن هذا الحكم بأملٍ كبير، مشيرةً إلى أن هذا الانتصار القانوني هو خطوة أولى نحو استعادة حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب، والاعتراف بالتضحيات التي قدموها من أجل الوطن. وأضافت أن اللجنة ستواصل العمل لضمان تنفيذ هذا الحكم بكل الوسائل القانونية المتاحة، وأنها لن تتوانى في استخدام كل السبل المتاحة لضمان حقوق أسر الشهداء والمفقودين.

هذا الانتصار القانوني هو ليس فقط انتصارًا للأسر المتضررة، بل هو أيضًا رسالة قوية لكل من يسعى لتعطيل حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب. إن إرادة العدل لا يمكن أن تُكسر، وأن أصوات الحق ستظل تتردد حتى يتم تحقيق العدالة الكاملة.