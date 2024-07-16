عبدالجليل يوجه بحل مشكلات قطاع الصحة في بلدية الساحل

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أصدر الدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، ، تعليماته الفورية لحل المشكلات التي تواجه بلدية الساحل في قطاع الصحة، خلال لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل الدرسة .

الوقوف على احتياجات بلدية الساحل

وناقش الوزير مع المجلس احتياجات بلدية الساحل والنواقص في القطاع الطبي، وأعطى موافقة مبدئية على إنشاء عيادة أمراض السكر وأمراض الغدد الصماء في منطقة بطة، والتي ستتبع إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الساحل، بحسي بيان الحكومة الليبية.

كما وافق مبدئياً على إنشاء قسم للطوارئ والعيادات وسكن للأطباء وأطقم التمريض ليكون ملحقًا بالمستشفى.

ووفقا للبيان، أصدر الوزير تعليمات عاجلة لإدارة المشروعات بإعداد المقايسات والإشراف على تنفيذ الخرائط الإنشائية للبدء مباشرة في أعمال مستشفى بطة بعد إتمام جميع الإجراءات. إضافة إلى توفير 50 أسطوانة أكسجين بشكل عاجل لتفعيل قسم الطوارئ بالكامل.

وفي ختام الاجتماع، تقدم المجلس الأعلى لقبائل الدرسة بالشكر لوزير الصحة على دوره في توفير الاحتياجات الطبية لبلدية الساحل، ومتابعة الإجراءات وتذليل الصعوبات في هذا المجال.

توطين العلاج بالداخل

وفي سياق آخر منفصل، بحث حاتم العريبي مدير عام جهاز الامداد الطبي والخدمات الطبية، مع ممثلي الشركات المتخصصة في المجال الطبي توطين العلاج بالداخل، ضم الاجتماع شركات الفا الطبية الوكيل الرسمي لعدة شركات عالمية منها (Roche diovascular الألمانية) و (Cochlear الهولندية) و الشركات الأمريكية(Baxtar ) و (Abbott cardiovascular) و (Medtronic ).

ناقش الاجتماع إيجاد أفضل السبل لتوطين العلاج بالداخل، وشراء الخدمات الطبية، سواء كانت في جراحة العظام أو القلب أو زراعة القوقعة والعيون وغيرها من التخصصات، وفقا لبيان صادر عن الحكمة الليبية على صفحتها بفيسبوك.