تراجع أسعار النفط العالمية متأثرة بتباطؤ الاقتصاد الصيني

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تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية بعد أن شهدت ارتفاعاً في الأيام القليلة الماضية، إذ تسببت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الضاغط على الطلب بنزول الأسعار، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر المقبل حد من التراجعات.

انخفاض أسعار النفط العالمية

وهبطت العقود الآجلة لخام (برنت) 21 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 84.64 دولار للبرميل، وانخفض سعر الخام الأمريكي (غرب تكساس) الوسيط 25 سنتا، أو 0.31%، إلى 81.66 دولار، حسب وكالة فرانس برس.

ووفقاً لتحالف البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتوقع لنمو الطلب على النفط للعام الحالي عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميًا.

في حين يرى المحلل الاستراتيجي في (آي جي) يب جون رونغ، في بيان أن ضعف البيانات الاقتصادية الصينية، مدعاة للشك فيما إذا كان المساهمون في سوق النفط مفرطين في التفاؤل بشأن توقعات الطلب على الخام من الصين.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ نمو له منذ الربع الأول من العام 2023 ويخالف توقعات 5.1% في استطلاع أجرته (رويترز)، كما تباطأ أيضًا التوسع في الربع السابق بنسبة 5.3٪، حيث أعاقه الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وبحسب تقديرات شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق العالمية.