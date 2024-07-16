نشأت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اعتماد الدستور في عام 1788.

يعتمد النظام الانتخابي على المجمع الانتخابي، حيث يتم تعيين المندوبين بناءً على تصويت الولايات.

الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

تتألف الولايات المتحدة من 50 ولاية، ولكل ولاية عدد محدد من المندوبين في المجمع الانتخابي.

شهدت الولايات المتحدة 46 رئيسًا منذ تأسيسها، ولكل رئيس دور بارز في تاريخ الأمة.

حق التصويت تطور عبر التاريخ ليشمل جميع المواطنين البالغين.

تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. رحلة من البداية حتى اليوم

نشأت الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اعتماد دستور الولايات المتحدة في عام 1788. كانت هذه الفترة تمثل بداية جديدة لأمة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والاستقلال بعد حرب طويلة مع بريطانيا. ومنذ ذلك الحين، تطورت عملية الانتخابات بشكل كبير لتعكس التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد.

أولى الانتخابات الرئاسية جرت في عام 1789، حيث تم انتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة. كان واشنطن يتمتع بشعبية واسعة لدوره القيادي في الثورة الأمريكية، ولم يكن هناك أي منافس حقيقي له. تولى واشنطن الرئاسة لفترتين متتاليتين، ووضع العديد من السوابق التي لا تزال قائمة حتى اليوم، مثل تحديد فترة الرئاسة بولايتين فقط.

مع مرور الوقت، بدأت الانتخابات الرئاسية تشهد تنافسًا أكبر بين المرشحين. في البداية، كان نائب الرئيس يُختار من خلال النظام الانتخابي ذاته، حيث يحصل المرشح صاحب المركز الثاني في التصويت على منصب نائب الرئيس. ولكن هذا النظام تغير بعد اعتماد التعديل الثاني عشر للدستور في عام 1804، والذي نص على انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بشكل منفصل.

المجمع الانتخابي: النظام المعقد لحسم الانتخابات

يعتمد النظام الانتخابي الأمريكي على ما يسمى بـ”المجمع الانتخابي”، وهو نظام معقد تم تصميمه لضمان تمثيل عادل لكل الولايات. يتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوبًا، ويتم تحديد عدد المندوبين لكل ولاية بناءً على عدد سكانها. يحتاج المرشح الرئاسي إلى 270 صوتًا في المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات. هذا النظام قد تعرض للانتقاد في بعض الأحيان لأنه قد يؤدي إلى فوز مرشح بالرئاسة دون الحصول على الأغلبية الشعبية.

يتكون المجمع الانتخابي من عدد من المندوبين يساوي مجموع أعضاء الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالإضافة إلى ثلاثة مندوبين من مقاطعة كولومبيا. يتم تحديد عدد المندوبين لكل ولاية بناءً على عدد سكانها، مما يعني أن الولايات الأكبر من حيث عدد السكان لديها عدد أكبر من المندوبين في المجمع الانتخابي. على سبيل المثال، كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر سكانًا، لديها 55 مندوبًا، بينما فيرمونت ووايومنغ، الولايتين الأصغر من حيث عدد السكان، لديهما ثلاثة مندوبين فقط.

النظام الانتخابي الأمريكي يعتمد على مبدأ “الفائز يأخذ الكل” في معظم الولايات، حيث يحصل المرشح الذي يفوز بالأغلبية في ولاية معينة على جميع المندوبين المخصصين لتلك الولاية. هذا النظام يخلق وضعًا يمكن فيه للمرشح أن يفوز بالرئاسة رغم عدم حصوله على الأغلبية الشعبية على مستوى البلاد، كما حدث في انتخابات عام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل غور، وعام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

الأحزاب السياسية الرئيسية

تتمتع الولايات المتحدة بنظام سياسي ثنائي الحزب، حيث يسيطر الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على الساحة السياسية. تأسس الحزب الديمقراطي في عام 1828، وهو أقدم حزب سياسي في الولايات المتحدة، في حين تأسس الحزب الجمهوري في عام 1854 كرد فعل على توسع العبودية في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، تناوب الحزبان على السلطة، ولكل منهما أيدولوجيات وسياسات مختلفة تؤثر على مجريات الأمور في البلاد.

الحزب الديمقراطي يعتبر نفسه حزب العمال والطبقة الوسطى، ويدعو إلى سياسات تقدمية تشمل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المجاني، وحماية البيئة. في المقابل، الحزب الجمهوري يميل إلى تبني سياسات محافظة تركز على تقليل الضرائب، وتعزيز السوق الحرة، وتقوية الدفاع الوطني.

في كل دورة انتخابية، يرشح الحزبين الرئيسيين مرشحًا للرئاسة ونائبًا له، ويقومون بحملات انتخابية على مستوى البلاد للفوز بأصوات الناخبين. الانتخابات التمهيدية والمجالس الحزبية تُعقد في الأشهر التي تسبق الانتخابات العامة لتحديد مرشحي الحزبين. هذه العملية تشمل مناظرات حامية وتجمعات انتخابية تهدف إلى جذب دعم الناخبين.

حق التصويت: تطور الحقوق الانتخابية

منذ نشأة الولايات المتحدة، كان حق التصويت محدودًا لفئات معينة من السكان، مثل الرجال البيض الذين يمتلكون ممتلكات. ولكن على مر العقود، توسعت حقوق التصويت لتشمل جميع المواطنين البالغين بغض النظر عن العرق أو الجنس. شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في هذا المجال، بدءًا من التعديلات الدستورية التي منحت حقوق التصويت للسود في أعقاب الحرب الأهلية، وصولاً إلى حركة الحقوق المدنية في الستينات التي ساهمت في إزالة الحواجز أمام تصويت الأقليات.

التعديل الخامس عشر للدستور، الذي تم اعتماده في عام 1870، كان خطوة هامة نحو توسيع حقوق التصويت، حيث نص على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حق التصويت بناءً على العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة. رغم ذلك، استمرت العديد من الولايات الجنوبية في فرض قوانين تمنع السود من التصويت، مثل اختبارات معرفة القراءة والكتابة وضرائب الانتخاب.

في عام 1920، تم اعتماد التعديل التاسع عشر للدستور، الذي منح النساء حق التصويت. هذه الخطوة جاءت نتيجة لحملة طويلة من قبل حركة حقوق المرأة التي قادتها شخصيات بارزة مثل سوزان بي أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون.

خلال الستينات، شهدت الولايات المتحدة حركة حقوق مدنية قوية قادها قادة مثل مارتن لوثر كينغ جونيور. أدت هذه الحركة إلى اعتماد قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965، واللذين ألغيا العديد من القوانين التمييزية وساهما في حماية حقوق التصويت للأقليات.

الولايات والمندوبين

تتألف الولايات المتحدة من 50 ولاية، ولكل ولاية عدد محدد من المندوبين في المجمع الانتخابي. يتم تحديد عدد المندوبين لكل ولاية بناءً على عدد سكانها، مما يعني أن الولايات الأكبر مثل كاليفورنيا وتكساس لديها عدد أكبر من المندوبين مقارنة بالولايات الأصغر مثل فيرمونت ووايومنغ. هذا النظام يضمن أن يكون للولايات الصغيرة صوت في الانتخابات، ولكنه أيضًا قد يؤدي إلى نتائج مثيرة للجدل حيث يمكن لمرشح الفوز بالرئاسة دون الحصول على الأغلبية الشعبية.

في كل ولاية، يتم تحديد عدد المندوبين بناءً على تعداد السكان الذي يُجرى كل عشر سنوات. على سبيل المثال، بناءً على تعداد عام 2020، لدى كاليفورنيا 55 مندوبًا، تكساس 38، نيويورك وفلوريدا 29 لكل منهما، بينما لدى الولايات الأصغر مثل ألاسكا وديلاوير وثلاثة مندوبين فقط.

النظام الانتخابي يعطي أهمية خاصة لبعض الولايات المتأرجحة، وهي الولايات التي لا تتمتع بتوجه حزبي ثابت، مما يجعلها ميدانًا حاسمًا في كل انتخابات. من بين هذه الولايات المتأرجحة الشهيرة نجد فلوريدا، بنسلفانيا، أوهايو، وميتشيغان. تحقيق الفوز في هذه الولايات يمكن أن يكون العامل الحاسم في نجاح أو فشل أي حملة انتخابية.

نبذة عن الرؤساء الأمريكيين

منذ تأسيس الولايات المتحدة، شهدت البلاد 46 رئيسًا، ولكل رئيس دوره البارز في تاريخ الأمة. على سبيل المثال، جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وضع الأسس للرئاسة الأمريكية وأرسى تقاليد ديمقراطية استمرت حتى اليوم. أبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر، قاد البلاد خلال الحرب الأهلية وأصدر إعلان تحرير العبيد. فرانكلين ديلانو روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثين، قاد البلاد خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

في العصر الحديث، شهدت الولايات المتحدة رؤساء مثل بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، وكل منهم واجه تحديات فريدة وأسهم في تشكيل مسار البلاد. دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون، أثار جدلاً كبيرًا خلال فترة ولايته، بينما جو بايدن، الرئيس الحالي، يسعى إلى توحيد البلاد ومعالجة الأزمات المتعددة.

جورج واشنطن

جورج واشنطن (1789-1797) يُعتبر الأب المؤسس للولايات المتحدة وأول رئيس للبلاد. كانت فترة رئاسته مليئة بالتحديات، حيث كان يتعين عليه وضع أسس الحكومة الجديدة وتحديد دور الرئاسة في النظام الفيدرالي. واشنطن كان يتمتع بشعبية واسعة واحترام كبير، مما ساعده على قيادة الأمة الناشئة بنجاح.

توماس جيفرسون

توماس جيفرسون (1801-1809) كان الرئيس الثالث للولايات المتحدة وأحد الأباء المؤسسين. يُعرف جيفرسون بمبادئه الديمقراطية والجمهورية ودوره في كتابة إعلان الاستقلال. خلال فترة رئاسته، نجح في توسيع الأراضي الأمريكية عبر شراء لويزيانا من فرنسا في عام 1803، مما ضاعف مساحة البلاد.

فرانكلين ديلانو روزفلت

فرانكلين ديلانو روزفلت (1933-1945) كان الرئيس الثاني والثلاثين، وُلد في عام 1882، وتولى الرئاسة في فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. أطلق روزفلت “الصفقة الجديدة” لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. فاز بأربع فترات رئاسية، وهو الرئيس الوحيد الذي خدم أكثر من فترتين. قاد البلاد لتحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية، ولكن توفي في عام 1945 قبل نهاية الحرب بقليل.

جون ف. كينيدي

جون ف. كينيدي (1961-1963) كان الرئيس الخامس والثلاثين، وأحد الرؤساء الأكثر شبابًا في تاريخ الولايات المتحدة. تميزت فترة رئاسته بالأزمات الدولية مثل أزمة الصواريخ الكوبية، والمبادرات الاجتماعية مثل “التحالف من أجل التقدم”. اغتيل كينيدي في عام 1963 في حادثة أثارت الكثير من الجدل والنظريات.

رونالد ريغان

رونالد ريغان (1981-1989) كان الرئيس الأربعين، وأحد الشخصيات المؤثرة في تاريخ السياسة الأمريكية. قبل توليه الرئاسة، كان ممثلاً هوليوودياً وحاكمًا لولاية كاليفورنيا. تميزت فترة رئاسته بسياسات اقتصادية تعرف بـ”الريغانوميكس”، التي ركزت على تخفيض الضرائب والحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد. ريغان لعب دورًا كبيرًا في إنهاء الحرب الباردة وتعزيز العلاقات الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي.

بيل كلينتون

بيل كلينتون (1993-2001) كان الرئيس الثاني والأربعين، وُلد في عام 1946، وتولى الرئاسة في فترة ازدهار اقتصادي. تميزت فترته بتحقيق فائض في الميزانية وتحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى إصلاحات اجتماعية مثل برنامج الرعاية الصحية للأطفال. رغم نجاحاته، واجه كلينتون فضيحة مونيكا لوينسكي التي أدت إلى إجراءات عزله، ولكنه تم تبرئته من التهم واستمر في منصبه حتى نهاية فترة ولايته الثانية.

باراك أوباما

باراك أوباما (2009-2017) كان الرئيس الرابع والأربعين وأول رئيس أمريكي من أصل أفريقي. تولى الرئاسة في فترة ركود اقتصادي حاد ونجح في تحقيق إصلاحات هامة مثل قانون الرعاية الصحية الشاملة المعروف بـ”أوباما كير”. كما أنهى أوباما الحرب في العراق وقاد عملية قتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

دونالد ترامب

دونالد ترامب (2017-2021) كان الرئيس الخامس والأربعين، وقد أثار فترة ولايته الكثير من الجدل والانقسام في المجتمع الأمريكي. تميزت رئاسته بسياسات اقتصادية محافظة ومحاولات لتقليل الهجرة غير الشرعية. رغم تحقيقه نجاحات اقتصادية، إلا أن استجابته لجائحة كوفيد-19 وانتقاده المستمر لوسائل الإعلام والنظام الانتخابي جعلا فترته مثيرة للجدل.

جو بايدن

جو بايدن (2021-حتى الآن) هو الرئيس السادس والأربعون، وتسلم الرئاسة في فترة تشهد تحديات كبيرة مثل جائحة كوفيد-19 والانقسام السياسي الحاد. يسعى بايدن إلى توحيد البلاد وتحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة، بالإضافة إلى استعادة مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

الانتخابات الحديثة والتحديات

الانتخابات الرئاسية في القرن الحادي والعشرين تواجه تحديات جديدة مثل التدخل الأجنبي، والانقسام السياسي الحاد، والتغيرات الديموغرافية. هذه التحديات تجعل الانتخابات أكثر تعقيدًا وتزيد من أهمية المشاركة السياسية والوعي العام.

من بين التحديات الكبرى التي تواجه الانتخابات الحديثة هو التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية. في انتخابات 2016، تبين أن روسيا تدخلت في الانتخابات عبر حملات تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق أنظمة التصويت. هذا التدخل أثار مخاوف كبيرة حول نزاهة العملية الانتخابية وأدى إلى تبني إجراءات أمنية جديدة لتعزيز حماية الانتخابات.

التغيرات الديموغرافية أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل نتائج الانتخابات. مع تزايد عدد الناخبين من الأقليات العرقية والإثنية، أصبحت الحملات الانتخابية تركز بشكل أكبر على كسب أصوات هذه الفئات. على سبيل المثال، في انتخابات 2020، لعب الناخبون من أصول لاتينية وأفريقية دورًا حاسمًا في فوز جو بايدن بالعديد من الولايات المتأرجحة.

الانقسام السياسي الحاد هو تحدٍ آخر يواجه الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد استقطابًا سياسيًا غير مسبوق، حيث أصبحت الهوة بين الجمهوريين والديمقراطيين أكثر عمقًا. هذا الانقسام يؤثر على سير الانتخابات ويزيد من حدة التنافس بين المرشحين، مما يؤدي إلى حملات انتخابية شرسة ومليئة بالهجمات الشخصية.

خاتمة

تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحدة من أكثر العمليات الديمقراطية تعقيدًا وأهمية في العالم. على مر العقود، تطورت هذه العملية لتعكس التغيرات في المجتمع والسياسة، لكنها ما زالت تحتفظ بأسسها الديمقراطية التي أرساها الأجداد المؤسسون. ومع استمرار التحديات والتحولات، تبقى الانتخابات الرئاسية الأمريكية رمزًا للديمقراطية والتغيير السياسي.