المركزي: لم تردنا أذونات تمويل منح الطلبة في الخارج

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عدم ورود أذونات التمويل الخاصة بمنح الطلبة الدارسين في الخارج.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي في تنويهٍ نشره عبر منصة فيسبوك، أن مجلس النواب استثنى منح الطلبة الدارسين في الخارج من قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وكان المصرف المركزي قد علّل سبب تأخر صرف منح الطلبة الدارسين في الخارج؛ بعدم تخويل وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مؤكدًا أنّ صرف المنح يتطلب تخويل وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار البرلمان القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن قرار البرلمان لم يستثني أي جهة عامة أو خاصة بحسب منشور المركزي.

بدورها نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، الاتهامات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي حمّلها مسؤولية تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج.

وعللت وزارة المالية أنّ سبب التأخر يرجع إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار اللرلمان القاضي بفرص ضريبة على بيع النقد الأجنبي، على الرغم من صدور أحكام قضائية وطعون والمطالبات بوقف تنفيذه.

وأكدت وزارة المالية أنّها أنجزت كافة أعمالها القانونية وأحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مع حلول نهاية أبريل الماضي دون إضافة الضريبة، قبل أن يعود المركزي إلى إرجاع المنح بحجة أنها لا تحتوب على الضريبة. بحسب البيان.