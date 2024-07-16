الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، إن مسألة ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين تحتاج إلى حلول عبر مقاربة الاحتياجات وليس عبر مواجهتهم في عرض البحر أو الصحراء، على حد قوله.

الدبيبة؛ وخلال كلمته ضمن مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي، أكد حضور 11 لمنتدى الهجرة المقرّر عقده في طرابلس بمشاركة عربية وأجنبية واسعة، فضلاً عن حضور عددٍ من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.

كما بحثَ الدبيبة مع نظيره المالطي آليات تعزيز التعاون في عددٍ من الملفات أبرزها الهجرة والطاقة وتبادل السجناء بين ليبيا ومالطا.

وفيما سبق… بحثَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية المُكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نيكولا أورلاند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي؛ التحضيرات والاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط.

وتابعَ الباعور مع مدير إدارة الشؤون الأوروبية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا؛ آلياتِ التنسيق والتعاون ومناقشة بعض التفاصيل التنظيمية حول التجهيزات الجارية لعقد منتدى الهج في طرابلس الأربعاء والمقرّر عقدهُ في الـ17 يوليو الحالي.

وفي سياقٍ منفصل… ناقش الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.