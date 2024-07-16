الدبيبة يبحث مع الأفريكوم ملفي مكافحة الإرهاب وأمن الحدود

بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بصفتهِ وزيرًا للدفاع، مع نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الفريق جون بيرنان وقائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا – سوكاف الأدميرال رونالد فوري؛ آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وأمريكا في مجالي مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

كما ناقش الدبيبة مع الأفريكوم بحضور محمد الحداد، رئيس الأركان العامة، في طرابلس، تنشيط التعاون الثنائي بين ليبيا و الولايات المتحدة عبر تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي، بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بصفتهِ وزيرًا للدفاع مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك؛ آليات تعزيز التعاون والدفاع العسكري.

وركزت مباحثات الدبيبة مع الوفد التركي في طرابلس على توطيد برامج التعاون بين رئاستي الأركان في ليبيا وتركيا، وتنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع ليبيا وتركيا.

بدوره، نقل رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا إلو تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري والأمني، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.