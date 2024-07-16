الحويج يلتقي بالسفير التركي للتحضير لمنتدى ليبي – تركي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عن عزمها لإقامة منتدى ليبي – تركي خلال شهر سبتمبر القادم، في طرابلس وبمشاركة القطاع الخاص لكلا البلدين.

توطيد العلاقات الاقتصادية مع تركيا

جاء ذلك خلال لقاء محمد الحويج وزير الاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية مع السفير التركي لدى ليبيا غوقين بيجيتش، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي في كلا البلدين وتفعيل لدور الاقتصاد الخاص، كذلك حث اللقاء العلاقات الثنائية، وأهمية استكمال ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة إلى تركيا مارس الماضي، وأشار البيان إلى إشادة الوزير بالتجارة التفاضلية بين البلدين، التي تعقد اجتماعاتها عبر تقنية الزوم.

حضر اللقاء مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف، وعدد من الموظفين المسؤولين بالملف الاقتصادي والتجاري الليبي – التركي.

من جانبه أعرب السفير التركي أن بلاده مستعدة لتذليل كافة العراقيل والصعوبات، وتقديم كافة التسهيلات للشركات الليبية الراغبة في دخول السوق التركية.

شكشك والسفير التركي يبحثان أوضاع الشركات التركية

وفي سياق آخر اجتمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة مطلع الشهر الجاري مع السفير التركي، لمناقشة المشروعات المسندة إلى شركات تركية، وإيجاد السبل اللازمة لحلحلة الإشكاليات التي تحول دون تنفيذها.

واستعرض شكشك وغوفين التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية العام 2020، الذي شمل تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين ومجالات التدريب المختلفة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا.