الحكومة المغربية تخصص 132 مليون دولار لدعم المساكن

خصصت الحكومة المغربية مبلغًا قدره 132 مليون دولار لتوفير السكن لمن لا يمتلك مسكن، وذلك ضمن برنامج دعم امتلاك سكن الذي أطلقته الحكومة المغربية.

ومن المقررّ أن يُنفق المغرب ما قيمته 132 مليون دولار أي ما يعادل 1.3 مليار درهم مغربي، إذ قدم للاستفادة من هذا البرنامج 84.5 ألف طلب جرى قبول 17 ألف طلبٍ منها، بحسب الحكومة المغربية.

وفي سياقٍ منفصل…. كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.

مكتب الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بـ48.6‎%‎ على أساس سنوي، ففي العام الماضي حصلت المملكة المغربية صافي استثمارات قدره 10 مليارات درهم.