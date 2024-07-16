الحديد والصلب تبين حجم استهلاكها من الطاقة بعد اتهامات الشركة العامة للكهرباء بعد التعاون

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بعد أن اتهمتها بـ استهلاكها لكميات كبيرة من الغاز والذي سبب في تذبذب استقرار الشبكة الكهربائية، شركة الحديد والصلب ترد على الشركة العامة للكهرباء مبينة حجم استهلاك مصانعها من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

ما جــاء في البيان

وفي بيانها قالت الحديد والصلب “إنها تثمن جهود شركة الكهرباء وكل الجهات الأخرى المستهلكة للطاقة، خصوصا خلال الأيام الحالية التي تمثل فترة الذروة الصيفية، مؤكدة حرصها على التنسيق المستمر مع مركز التحكم التابع لشركة الكهرباء بخصوص تشغيل وإيقاف وحدات مجمع مصانع الشركة”.

وأوضحت الحديد والصلب أنها تزود الشركة العامة للكهرباء بواقع 175 ميغاوات من القدرة الكهربائية، ويستهلك المجمع في حدود 200 ميغاوات، ما يعني أن المجمع يسحب نحو 25 ميغاوات من الشبكة العامة.

وعن استهلاكها للغاز أوضحت الحديد والصلب أن وحدات الاختزال المباشر الثلاثة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميا من أصل 70 مليونا، وهذه هي مخصصات المصانع للغاز الطبيعي لشهر يوليو، وفقا للحصص المحددة من قبل لجنة كبار المستهلكين التابعة لشركة سرت للنفط والغاز، ويمثل استهلاكها من الغاز نسبة تقدر 5% من كميات الغاز، وبناء على طلب مركز التحكم بشركة الكهرباء ولجنة كبار المستهلكين فقد جرى إيقاف كل من الوحدة الثالثة للاختزال المباشر وثلاثة أفران كهربائية، إضافة إلى تغيير ثلاث وحدات توليد في محطة الكهرباء إلى الاعتماد على الزيت الثقيل بدلا من الغاز الطبيعي.

واختتم البيان: “نؤكد مجددا استمرار تعاوننا الكامل مع إدارة شركة الكهرباء، رغم ما يلحق بالشركة من أضرار جراء إيقاف مصانعها أو تخفيض معدلات إنتاجها، ونُثني على الجهود المبذولة من إدارتها التنفيذية في الحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة العامة”.