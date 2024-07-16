اعتدال درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة

أخبار ليبيا 24

اعتدال درجة الحرارة لهذا اليوم على كافة المناطق في البلاد، مع ارتفاع لنسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، وبقاء درجات الحرارة على حالها في المنطقة الجنوبية، بحسب أحوال الطقس للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف خلال فترات آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل وتسجل تراجعا يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

السماء صيفية وصافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب خفيف خلال فترات آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، في حين تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون السماء صيفية صحوة و صافية، أما حركة الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية، وتتراجع غدا على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من مساء اليوم.