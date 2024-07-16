ارتفاع طفيف لسعر الدولار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار أمام الدينار صعوداً في السوق الموازية إذ وصل سعره إلى 6.925 دينار بعد أن كان 6.90 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.42 دينار، بعد أن كان سعره في تعاملات سابقة 7.39 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.73 دينار، بحسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 390 دينار، ، في حين بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 بـ454 دينار.

أسعار العملات في السوق الموازية

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الثلاثاء مقارنة بتعاملات أمس الإثنين، إذ حافظ سعر الدولار عند مستوى 4.83 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.26 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، وفقاً للأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

واستقرت كذلك أسعار العملات العربية في السوق الرسمية، ، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.65 دينار أمس، واستقرت أيضا الليرة التركية عند مستوى 0.14 دينار .

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنه من المتوقع أن تعمل موازانة 2024 بشكلها الحالي في ارتفاع أسعار السلع والعملات في السوق الموازية مع زيادة في الدين العام المحلي.