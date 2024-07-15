الأديب الليبي هشام مطر تدخل روايته العودة لقائمة أفضل 100 كتاب للقرن 21

أخبار ليبيا 24

تحصلت رواية (العودة) آباء وأبناء والأرض الوسطى، للروائي والشاعر الأديب الليبي هشام مطر على التصنيف 89 في قائمة أفضل 100 كتاب للقرن الواحد والعشرين التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

رحلة البحث عن والده

يأتي هذا الترتيب الباهر باختيار 503 من النقاد والأدباء والروائيين والقراء الذين صوتوا في الاستبيان باختيارهم لرواية العود للكاتب هشام مطر.

قصة الرواية شخصية جداً، إذ تدور حول رحلة الكاتب نفسهن لمعرفة مصير والده الذي اختطف عام 1990 في القاهرة، ونقل لسجون ليبيا وأثناء عودته لليبيا عام 2016 بحث هشام مطر عن والده وقصة اختفاءه ليسطرها في رواية (العودة) التي لاقت انتشاراً كبيراً.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد أوصى بقراءة “العودة” عام 2018، مؤكدا أنها “مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي”.

الرواية هي قصة شوق وتحرٍّ في آن واحد، تحكي عن كاتب يحقق في مصير والده، الذي غيبته سجون القذافي الظالمة كما غيبت الكثيرين.

وعمل والده سابقا ضمن الوفد الليبي للولايات المتحدة، وتحول إلى واحد من السياسيين المنشقين البارزين، والذى أجبر على الخروج من مدينة طرابلس إلى القاهرة، كعقاب على عمله ضد نظام معمر القذافى، وعقب ذلك بعشر سنوات، حينما كان هشام طالبا يدرس فى لندن، تم خطف والده على يد عملاء من الحكومة الليبية، ورغم أن مصيره غامض إلا أنه من المرجح أن السلطات أودعته سجن أبو سليم بطرابلس، ذلك السجن الذي شهد مذبحة معروفة باسمه فى عام 1996.

تحصلت الرواية على جوائز أخرى فيما سبق منها جائزة بوليتزر العالمية للعام 2017 فى مجال أدب السير الذاتية، و”جائزة الكتاب الأجنبي” الفرنسية، Prix du Livre Etranger لعام 2017.

وإلى جانب هذه الجوائز فاز الكتاب بجائزة “بين” الأمريكية “PEN America Literary Award” .