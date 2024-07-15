المجلس الأعلى للدولة بـ63 صوتاً يرفض اعتماد الميزانية العامة من قِبل النواب

أخبار ليبيا 24

عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم جلسة لمناقشة الميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب والتي من المقرر أن اكون ميزانية موحدة للدولة الليبية، إلا أن الأعلى للدولة رفض قرار النواب باعتماد الميزانية بتصويت 63 صوتاً من أصل 75 صوتاً.

أغلبية الأعضاء يصوتون على رفض الميزانية

وقال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى في تصريحات صحفية إن أن 63 عضوا رفضوا الميزانية من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرار مجلس النواب للميزانية “مخالفة للاتفاق السياسي وما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون” نظرا لتمريرها “دون التشاور مع مجلس الدولة وانتهاك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”.

وبحسب رأيه اعتبر ين شرادة أن الميزانية العامة التي اعتمدها مجلس النواب والتي تلامس 180 مليار، “تكرس الانقسام السياسي في البلاد على اعتبار أنها تتعامل مع حكومتين بميزانيتين منفصلتين”.

وكشف فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح صحفي رصدته أخبار ليبيا 24، عزم المجلس “الطعن القضائي على الميزانية، وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة مصغرة موحدة، وتعيين المناصب السيادية”.

ومن جانبه أكد عبد النبي عبد المولى، عضو مجلس النواب أن الاختصاص الأصيل لاعتماد قانون الميزانية يعود بالكامل لمجلس النواب، وذلك بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب الذي تلاه المؤتمر الوطني وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي ينظم عمل مجلسي النواب والدولة.

وشدد عبد المولى أن التشاور بين المجلسين يقتصر فقط على تشكيل الحكومة أو طرح الثقة بها، بينما يبقى قانون الميزانية من اختصاص مجلس النواب والحكومة والمصرف المركزي.