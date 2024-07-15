وفد من الحكومة الليبية يزور مدينة هراوة ويطلع علة إحتياجاتها

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على هامش زيارته لمنطقة هراوة، التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، مع عدد من شيوخ المنطقة وأعيانها ووجهائها، والاستماع إلى احتياجات وأوضاع المدينة، في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية أطلقتها الحكومة في سرت وضواحيها.

وأكد حماد على ضرورة مواجهة المختنقات العاجلة، وحصر الاحتياجات العاجلة بالبلدية، لتوفير كافة الاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالمنطقة.

زيارة وفد من الحكومة لمدينة هراوة

واستقبل المهندس سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عدداً من الشخصيات والقيادات العسكرية والاجتماعية، والمسؤولين الحكوميين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، ورئيس أركان الوحدات البرية اللواء ركن صدام خليفة حفتر، لتهنئته بمناسبة عودته من الأراضي المقدسة، وأداء مناسك الحج لهذا العام في منطقة هراوة.

وضم الوفد آمر منطقة درنة العسكرية الفريق عبدالباسط أبوغريس، ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية المهندس حاتم العريبي، ووزير العمل والتأهيل المهندس عبدالله الشارف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مصطفى أبوزقية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية سبها أحمد الشارف، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية محمود الفرجاني، وعميد بلدية سبها بالحاج علي.

وعبَّر المهندس سالم الزادمة عن شكره وامتنانه للسادة الزوار، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تُجسِّد صورة من صور التآلف، والأخوة، واللحمة الوطنية.

وتشهد مدينة سرت وضواحيها عمليات إعمار كبيرة، وواسعة النطاق يقودها صندوق التنمية وإعادة الإعمار، بتوجيه من القيادة العامة ومتابعة الحكومة الليبية، إذ افتتحت عدد من الطرق التي تمت صيانتها إلى جانب الاهتمام بالمرافق العامة من حدائق ومستشفيات، لتنفض سرت عنها ملامح الدمار بسبب الحروب والتي أهملتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.