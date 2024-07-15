وزارة العمل والتأهيل تُحضر لاستلام الخطة الاستراتيجية من اللجنة الاستشارية الأردنية

أخبار ليبيا 24

التقى الدكتور عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بمدير عام الشؤون العامة المهندس أبوبكر يونس، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتور مفتاح أحواس، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستلام الخطة الاستراتيجية للوزارة من اللجنة الاستشارية الأردنية .

تطوير العمل بالوزارة بالاستعانة بالخبرات الخارجية

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الوزارة واللجنة الاستشارية الأردنية، التي تم اختيارها لدراسة عدة ملفات ضمن الخطة الاستراتيجية الخماسية للوزارة. ويتضمن البرنامج الاستراتيجي للجنة الاستشارية دراسة 15 ملفاً متكاملاً، من بينها التداخل في الاختصاصات بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، وتنظيم وحصر العمالة الوافدة، والاستجلاب والتأهيل والتدريب، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة داخل الوزارة، لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية بموجب القرار رقم 118 لسنة 2023م، ومن المقرر استلام الخطة الإستراتيجية في احتفالية رسمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من السادة النواب والمسؤولين من الحكومة الليبية والمملكة الأردنية الهاشمية.

التحول الرقمي داخل وزارة العمل والتأهيل

وفي سياق آخر، تعمل وزارة العمل والتأهيل على جعل خدماتها مواكبة للتحول الرقمي، وبناءً على تعليمات رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد، وبإشراف وزير العمل والتأهيل، استكملت الوزارة خطواتها نحو التحول الرقمي في ليبيا لعام 2024، بحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية بصفحتها على فيسبوك.

واجتمع وفد من الوزارة يترأسهم المهندس عمر التمتام مدير مكتب الإعلام والتواصل، مع مديري الشركات المصرية المختصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في القاهرة، إذ استعرضت الشركات المصرية المقترحات التي من المقرر أن تسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي بالوزارة.