كرموس: استلام النواب لـ ملفات مرشحي الحكومة الجديدة خطوة أحادية تفتقر للتوافق

نادر الشريف

أكد عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، أن تقديم عدد من مرشحي الحكومة الجديدة ملفات ترشحهم للحكومة الموحدة إلى رئاسة مجلس النواب هي خطوات أحادية الجانب تفتقر إلى توافق حقيقي.

وقال كرموس في تصريحات خاصة لـ وكالة “أخبار ليبيا 24“، ردًا على سؤال حول تقديم عدد من المرشحين للحكومة الجديدة أوراقهم لمجلس النواب إن “هذه الخطوة أحادية كغيرها من الخطوات التي دأب عليها مجلس النواب ممثلاً في رئيسه”، مؤكدًا أنه “حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى توافق حقيقي حول آلية اختيار رئيس الحكومة، ولم تحدد الشروط والضوابط التي من خلالها يمكن فتح باب الترشح”.

وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة المقرر الخميس المقبل، أعرب كرموس عن “تطلعاته وقلقه”، مضيفًا “نتمنى أن يخرج لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة بمخرجات إيجابية وجيدة وعملية، لكن هذا يتوقف على عقد اللقاء نفسه وعدد الحاضرين من أعضاء المجلسين. إذا لم يكن هناك نصاب حقيقي وعدد كافٍ من الأعضاء، فلن نستطيع اتخاذ أي قرارات”.

وأكد كرموس أن “لقاء القاهرة يعد استكمالاً لمخرجات لقاء تونس الماضي”، مشددًا على “أهمية وضع خارطة طريق جديدة قبل أي خطوات أخرى”، موضحًا “نحن الآن لم نضع خارطة طريق بعد، ويجب أن نضعها لتحديد آلية اختيار حكومة جديدة”.

وحول التحديات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي أن “هذه المسألة أصبحت قديمة، والمجتمع الدولي يعتبر أن هذه القوانين نافذة وأنها هي الوسيلة الوحيدة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المقبلة”.

وأشار إلى أن “الآن النقاش يدور حول تشكيل حكومة جديدة يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية، لا أكثر ولا أقل”.

واختتم كرموس حديثه قائلاً: “أعتقد أن لقاء القاهرة إذا خرجنا بخارطة طريق تبين وتوضح معالم اختيار هذه الحكومة الجديدة، سنكون قد أنجزنا ما هو مطلوب”.