عبد المولى: تكالة يحاول تعطيل تشكيل حكومة جديدة لأسباب شخصية

أكد عبد النبي عبد المولى، عضو مجلس النواب أن الاختصاص الأصيل لاعتماد قانون الميزانية يعود بالكامل لمجلس النواب، وذلك بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب الذي تلاه المؤتمر الوطني وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي ينظم عمل مجلسي النواب والدولة. وأوضح عبد المولى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التشاور بين المجلسين يقتصر فقط على تشكيل الحكومة أو طرح الثقة بها، بينما يبقى قانون الميزانية من اختصاص مجلس النواب والحكومة والمصرف المركزي.

وأضاف عبد المولى أن موقف محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة الذي رفض الاجتماع مع مجلس النواب، يعكس فقط رأيه الشخصي. في ظل هذه الظروف، يحاول بعض الأطراف خلط الأوراق والترويج لفكرة أن مجلس الدولة شريك في اعتماد الميزانية، وهو ما ينفيه عبد المولى بشدة. وأكد أن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المعنية بذلك، بينما يظل مجلس الدولة استشاريًا فقط، وأن الاجتماع برعاية دولية لا يمثل كافة الليبيين ولا يمكنه اتخاذ القرارات الحاسمة. وأشار إلى أن أكثر من 80% من الحضور في القاعة صوتوا لصالح توجه مجلس النواب في تشكيل حكومة جديدة.

عبد النبي عبد المولى يؤكد أن اعتماد قانون الميزانية من اختصاص مجلس النواب دون تشاور مع مجلس الدولة، مشيراً إلى محاولة محمد تكالة تعطيل تشكيل حكومة جديدة.

وفي سياق متصل، أشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يعتمد في قراراته على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وأوضح أن قانون الميزانية تم إصداره بعد دراسة شاملة من الحكومة، وتم تشكيل لجنة من حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية لدراسة الإمكانيات والأرقام، مما أدى إلى تحديد الميزانية بشكل يلبي التزامات حكومتي الدبيبة والحكومة الليبية، إلى جانب تغطية المشاريع المستحقة والموظفين الذين ينتظرون استحقاقاتهم.

عبد المولى: اعتماد الميزانية تم بالتشاور مع اللجنة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وفي حديثه عن جلسة اعتماد الميزانية، أكد عبد المولى أن النصاب كان متوفراً وأن الميزانية قُدمت عبر اللجنة المالية بعد التشاور مع مجلس النواب. وأضاف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أصر على ضرورة صرف الميزانية بقانون، وبعد الرجوع إلى المصرف، الذي أبدى استعداده لتقديم الميزانية وكان لديه القدرة على ذلك، تم الدفع بهذا القرار.

وتطرق عبد المولى إلى أن محمد تكالة يحاول تعطيل تشكيل حكومة جديدة لأسباب شخصية، مبيناً أن أعضاء من مجلس الدولة، في السابع عشر من الشهر الجاري، اتجهوا إلى مصر واجتمعوا مع أعضاء مجلس النواب. وأكد عبد المولى أن مجلس النواب ماضٍ في تشكيل حكومة جديدة، وأن الميزانية قد اعتمدت بالفعل.

عبد المولى: ميزانية 2024 تهدف إلى تسديد التزامات حكومتي الشرق والغرب

وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب لن يعدل أي مادة بناءً على طلب محمد تكالة، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية التي صدرت من لجنة الـ 6+6 لن تتغير، وأن تكالة يحاول الالتفاف على الاتفاق السياسي الذي أقره المجلسان بتصويت بلغ 90% مع النصاب الحقيقي.

وفي ختام حديثه، شدد عبد المولى على أهمية العودة إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أوكل لمجلس النواب كونه المصدر الوحيد لإقرار القوانين واعتماد الميزانية، مؤكداً أن مجلس النواب قد قام بكل ما عليه لضمان استقرار البلاد واستمرار العمل الحكومي بشكل سلس.