سداسي التتويج.. تعادل السويحلي والهلال وفوز النصر والأهلي بنغازي

شهدت الجولة الثالثة من سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز مواجهات حاسمة ومثيرة، حيث انتهت مباراة السويحلي والهلال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في حين حقق النصر فوزاً مهماً على الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين، وأخيراً، سجل الأهلي بنغازي انتصاراً كبيراً على المدينة برباعية نظيفة.

في المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب بارتينيو لومباردي، بدأت الأحداث بتفوق الهلال، حيث تمكن اللاعب محمد التاورغي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11. هذا الهدف دفع السويحلي للتقدم نحو الهجوم بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 32 بفضل أحمد التش. واستمر السويحلي في الضغط حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 عبر أسامة الشريمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويحلي بهدفين لهدف.

مواجهات حاسمة في سداسي التتويج: التعادل يسيطر على لقاء السويحلي والهلال، والنصر يهزم الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي يتفوق على المدينة برباعية

الشوط الثاني كان مليئاً بالتوتر والأحداث الدرامية. طرد الحكم لاعبين من السويحلي، وهو ما أعطى الهلال فرصة للضغط في اللحظات الأخيرة، حيث تمكن عزيز بن محمد من تعديل النتيجة في الدقيقة 95. وفي الدقائق المتبقية، شهدت المباراة طرد لاعب من الهلال لتنتهي بالتعادل 2-2، مما رفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط في المركز الرابع، بينما حصل السويحلي على نقطته الأولى واحتل المركز الخامس.

في المباراة الثانية التي أقيمت على أرضية ملعب جران ساسو بإيطاليا، التقى النصر مع الأهلي طرابلس في قمة الجولة الثالثة. دخل الفريقان المباراة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وكان الأهلي طرابلس في الصدارة بفارق الأهداف. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد تبادل الفريقين الهجمات دون تسجيل أهداف.

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات واستمرت المحاولات حتى الدقيقة 81، حيث تمكن اللاعب السوداني الجازولي من إحراز الهدف الأول للنصر. حاول الأهلي طرابلس تعديل النتيجة وزاد من هجماته، ولكن النصر استغل الهجمات المرتدة وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 91 عبر جوناثان سواه، لينتهي اللقاء بفوز النصر 2-0. بهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط متصدراً الترتيب، مما قربه من تحقيق اللقب، في حين تجمد رصيد الأهلي طرابلس عند 6 نقاط في المركز الثاني.

التعادل 2-2 بين السويحلي والهلال، فوز النصر على الأهلي طرابلس 2-0، والأهلي بنغازي يهزم المدينة 4-0 في الجولة الثالثة من سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز.

في المباراة الثالثة التي أقيمت على أرضية ملعب جايتانو بونوليس، تمكن الأهلي بنغازي من تحقيق فوز كبير على المدينة برباعية نظيفة. افتتح حسين طقطق التسجيل للأهلي بنغازي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بهدف. في الشوط الثاني، واصل الأهلي بنغازي سيطرته وأحرز ثلاثة أهداف أخرى عن طريق صهيب بن سليمان في الدقيقة 65، طه الشلوي في الدقيقة 71، وإلياس جلاصي في الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي 4-0.

بهذا الفوز، رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 4 نقاط محتلاً المركز الثالث، وأحيا آماله بالتتويج باللقب، في حين تجمد رصيد المدينة عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

تعد هذه الجولة محورية في مسار البطولة، حيث قدمت الفرق أداءً قوياً ومثيراً للجماهير، وأظهرت رغبتها الكبيرة في المنافسة على اللقب. سيتعين على الفرق الاستعداد بشكل أفضل للجولات القادمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في ظل التقارب الكبير في النقاط بين الفرق المنافسة.