دراسة: ألعاب الطاولة تساهم في تحسين نفسية مرضى التوحد

أخبار ليبيا 24

ينتشر مرض التوحد وطيف التوحد بين الأطفال في ليبيا، مع نقص الوعي بكيفية التعامل مع أطفال التوحد واستيعابهم، والتحسين من حالتهم ببعض الممارسات اليومية، وفي دراسة جديدة أثبتت أن ألعاب الطاولة تعزز الصحة النفسية لمرضى التوحد.

الألعاب وسيلة لتحسين نفسية مرضى التوحد

تساهم ألعاب الطاولة بتقليل الضغوط المتعلقة بالتفاعل الاجتماعي وتوفير نوع من الراحة لهم، بحسب الدراسة التي نشرت بدورية «التوحد واضطرابات النمو».

وألعاب الطاولة، تُلعب على سطح مستوٍ مثل لوح خشبي أو ورقي، وتشمل الشطرنج والطاولة والدومينو ومن أكثر الألعاب المشهورة في ليبيا لعبة بنك الحظ.

والتوحد هو اضطراب في نمو الدماغ منذ الطفولة، ويستمر مدى الحياة، ويؤثر في كيفية تعامل الشخص مع الآخرين على المستوى الاجتماعي؛ ما يتسبّب بمشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

عن الدراسة

أجرى الفريق 5 دراسات منفصلة؛ بدأت الأولى باستطلاع شمل 1600 محترف لألعاب الطاولة عالمياً، وأظهرت أن نحو 7 في المائة منهم شُخصت إصابتهم بالتوحد، في حين يبلغ معدل انتشار التوحد بين عامة السكان 1 في المائة فقط. كما كشفت الدراسة أن 30 في المائة من المشاركين يظهرون مستويات عالية من سمات التوحد.

وشملت الدراسة الثانية 13 مقابلة عميقة مع لاعبين هواة لألعاب الطاولة المصابين بالتوحد، وتم استطلاع رأيهم عن تجاربهم، وعن مامدى أثر اللعب على نفسيتهم، ووفقا لنتائج الدراسة أثبتت أن الألعاب تعد مريحة ومحفزة وتساعدهم في الانخراط مع شغفهم، كما تعمل وسيلة بديلة للتواصل الاجتماعي.

الدراسة الثالثة، عُرضت ألعاب الطاولة على 28 مصاباً بالتوحد ولم يكونوا مهتمين سابقاً بممارسة ألعاب الطاولة كهواية، وأظهرت النتائج أن هذه الألعاب تعد أسلوباً فعالاً لمساعدة مرضى التوحد في بناء العلاقات الاجتماعية.

أما الدراستان الرابعة والخامسة، فقد تضمنتا تدخلات على مدى عامين، لمجموعة من المراهقين المصابين بالتوحد في مدرسة، ومجموعة أخرى لبالغين مصابين بالتوحد، حيث شملت جلسات أسبوعية لألعاب الطاولة.

وخلصت الدراسة أن للألعاب القدرة التحفيزية لزيادة المهارات العقلية لدى مرضى التوحد، سواء كانوا مرضى أطفال أو بالغين.