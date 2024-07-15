الميهوب لـ “أخبار ليبيا 24” : التدخل الدولي يعيق تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التدخل الدولي يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق حكومة موحدة واستقرار دائم في ليبيا. ويوضح الميهوب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” أن لكل طرف دولي حساباته ومصالحه الخاصة، مما يجعل من الصعب على البلاد الوصول إلى مرحلة الاستقرار المطلوبة.

الميهوب: لكل طرف دولي حساباته الخاصة التي تمنع الاستقرار في ليبيا

يعكس حديث الميهوب الواقع المعقد الذي تعيشه ليبيا، حيث تتداخل المصالح الدولية مع الشؤون الداخلية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني. يصف الميهوب التدخلات الدولية بأنها متشابكة ومعقدة، كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب استقرار البلاد ووحدتها.

الميهوب يؤكد دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجهود المجلس

يشير الميهوب في تصريحاته إلى أن مجلس النواب منذ البداية يسعى بثبات لتحقيق استقرار الدولة، مؤكداً أن هذا الهدف لم يتغير. يضيف أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعتبر داعماً أساسياً لهذه الجهود، مما يعزز من موقف المجلس في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

طلال الميهوب: التدخل الدولي يعيق استقرار ليبيا وتحقيق حكومة موحدة، مجلس النواب يسعى بثبات للاستقرار بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

الميهوب: القيادة العامة للقوات المسلحة تعتبر داعماً أساسياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا

إن الدعم الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لمجلس النواب يعكس التعاون الوثيق بين الأطر السياسية والعسكرية في ليبيا، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار المنشود. يتابع الميهوب مؤكداً أن هذا التعاون يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الدولة في الاستقرار والوحدة.

من جانب آخر، يعبر الميهوب عن الأمل في أن تتمكن ليبيا من تجاوز هذه التدخلات الدولية وأن تتحقق الحكومة الموحدة التي يمكنها قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وأمناً. يرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود الوطنية والتنسيق المستمر بين مختلف القوى الفاعلة في البلاد.

الميهوب: هدف مجلس النواب هو استقرار الدولة الليبية والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار

تصريحات الميهوب تأتي في وقت حساس تمر فيه ليبيا بمرحلة من الفوضى والانقسامات، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول جذرية ومستدامة لتحقيق الاستقرار. يدعو الميهوب إلى تركيز الجهود على تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

في الختام، يبقى الأمل معقوداً على قدرة ليبيا على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق حكومة موحدة واستقرار دائم. يعكس حديث الميهوب التفاؤل بإمكانية الوصول إلى هذا الهدف رغم الصعوبات والعراقيل التي تعترض الطريق، مشدداً على أن الإرادة الوطنية القوية والتعاون المستمر هما المفتاح لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد.