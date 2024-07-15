السلاك: تكالة يناور لإبقاء الجمود السياسي وضمان بقاء الدبيبة في السلطة

السلاك وتداعيات الجمود السياسي في ليبيا: تحليل للوضع الراهن وتوقعات المستقبل

في تصريح مثير للجدل، كشف محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، عن تعقيدات المشهد السياسي الليبي الحالي. ففي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، تحدث السلاك عن الأجندات الخفية والمبادرات الشاملة التي يعد لها رئيس مجلس الدولة وكتلته داخل المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تحمل في طياتها تباينات واضحة عن الأهداف المعلنة.

السلاك: مصر وفرت مناخًا ملائمًا للتفاهمات المشتركة بين المجلسين

تحدث السلاك عن أسباب اعتراض رئيس مجلس الدولة وكتلته على عقد اللقاء في القاهرة، موضحًا أن هذه المبررات لا تستند إلى حقائق ملموسة. فمصر، حسب قوله، كانت دائمًا مضيافة وساعدت في توفير بيئة مناسبة للتفاهمات بين المجلسين. بل إن السلاك أشار إلى أنه لم تُسجل أي شكاوى وقتها من تدخلات مصرية، بل على العكس، شهدت تلك اللقاءات بيانات شكر وامتنان. هذه النقطة تسلط الضوء على تناقضات في المواقف وتكشف عن نوايا غير معلنة قد تسعى لتحقيق أهداف سياسية معينة.

السلاك: تكالة أعلن عن مبادرة شاملة يعد لها منذ فترة

واستطرد السلاك في حديثه، قائلاً إن تعليق المشاورات مع مجلس النواب ليس سوى مناورة جديدة تهدف إلى إبقاء حالة الجمود السياسي والانسداد الدستوري على ما هي عليه. هذه الخطوة، حسب السلاك، تُعد تمهيدًا لفرض مقاربة تشمل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، تضمن له مقعدًا على طاولة الحوار من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوض أي جهد لتشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات. هذا التحليل يعكس رؤية واضحة للسلاك حول التلاعب السياسي الذي يسعى إلى إبقاء عبد الحميد الدبيبة في السلطة لأطول فترة ممكنة، وهو ما قد يعوق تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات المنتظرة.

السلاك: الولايات المتحدة تتبنى مواقف مزدوجة تجاه الأزمة الليبية

أثار السلاك في تصريحاته أيضًا توجهات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن موقفها يشوبه الكثير من الغموض والازدواجية. فرغم التصريحات الرسمية التي تشدد على الحاجة الماسة لإنجاز الترتيبات الانتقالية المؤدية للانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، إلا أن السلاك يرى أن الممارسات الفعلية على الأرض لا تتماهى مع هذه التصريحات. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مصالح الولايات المتحدة الحقيقية في ليبيا، وهل تفضل بقاء حكومة الدبيبة لتحقيق أهداف استراتيجية معينة.

السلاك: بقاء حكومة الدبيبة يهدف لتشكيل فيلق مشترك تحت رعاية أمريكية

إن تصريحات محمد السلاك تكشف عن تعقيدات المشهد السياسي الليبي الحالي والتحديات التي تواجه البلاد في مسارها نحو الاستقرار والديمقراطية. تبقى الأسئلة قائمة حول قدرة الأطراف السياسية المختلفة على تجاوز خلافاتها وتحقيق التوافق اللازم لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة. وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بليبيا، يبقى المستقبل مجهولاً، وما إذا كانت البلاد ستتمكن من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

في الختام

يمكن القول إن تحليل محمد السلاك للوضع السياسي في ليبيا يعكس رؤية عميقة للأزمات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجه البلاد. إن التلاعب السياسي والمواقف المتناقضة للأطراف المختلفة تزيد من تعقيد المشهد وتضع عراقيل أمام تحقيق الاستقرار. يبقى الأمل معقودًا على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل. في ظل هذه الظروف، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم جهود الليبيين في تحقيق الاستقرار والسيادة بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب الليبي.